vinogradov_

Каталог на wordpress готов. Необходимо сделать форму заполнения страниц. Просто форму. Описание туда нужно будет вносить вручную. 1. В данной форме заполняем необходимые поля и фото. 2. Указываем, к какой категории товара ...
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо разместить на сайте каталог товаров. Сайт на движке Wordpress готов. От поставщика каталог товара в формате XML есть. Картинка с товаром, описание, ссылка на сайт магазина, в котором ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо разместить на сайте каталог товаров. Сайт на движке Wordpress готов. От поставщика каталог товара в формате XML есть. Картинка с товаром, описание, ссылка на сайт магазина, в котором ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Сайт на wordpress готов. Необходимо сделать выгрузку товара на сайт из файла XML. картинка с товаром, описание, список линков на сайты магазинов, в которых этот товар можно приобрести.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Программированием под NetCat (доработка как готового модуля, так и администрирование).Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
На постоянной основе, нужен фрилансер знакомый с программированием под NetCat (доработка как готового модуля, так и постоянное администрирование).Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен фрилансер знакомый с программированием под NetCat (доработка как готового модуля, так и постоянное администрирование)Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Срочно. Необходимо до программировать сайт на NetCat. И дальнейшая поддержка сайта.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад