vinst_agency

При принятии решений мы ориентируемся на статистику и вытекающую из нее информацию, что позволяет нам связать развитие бренда с особенностями продукта.
Устройте перезагрузку своему маркетингу вместе с командой профессионалов!
Мы можем все:
- Таргетированная реклама
- Контекстная реклама
- Продвижение в социальных сетях
- Поисковая оптимизация
- Разработка лендингов
- Контент-маркетинг
- UI/UX дизайн
Основные услуги:
Таргетированная реклама
Обращаемся напрямую к представителям вашей ЦА
Сегментируем аудиторию по множеству параметров: полу, возрасту, географии, увлечениям, социальному статусу, интересам, источнику входа.
Используем все возможные форматы: от простого текстового объявления до видео.
В зависимости от особенностей вашего бизнеса вашу рекламу увидят пользователи Instagram, Facebook, Вконтакте, а также в Одноклассниках.
У нас прозрачная отчетность. Вы всегда видите расходы и эффективность рекламной кампании.
Контекстная реклама
Приведем вам целевых клиентов из Яндекс и Google, если
планируете:
- привлечь пользователей в магазин,
- повысить узнаваемости бренда,
- увеличить количество звонков,
- стимулировать продажи в интернете,
- вывести на рынок новый продукт.
Работаем на достижение вашего бизнес-результата. Вы получите не клики и показы, а звонки и заявки.
SMM
Ваши социальные сети сегодня - пожалуй, важнейший канал коммуникации с вашей аудиторией. Быстрее найти вашу компанию в инстаграме, чем сайт в поисковике. Легче написать вопрос в директ, чем заполнять громоздкие формы в браузере.
Наши специалисты создадут с нуля работающие аккаунты под ваш бизнес или проведут аудит имеющихся страниц, в результате которого вы получите проработанную стратегию продвижения и контент-план с четкими техническими заданиями по созданию фото- и видео-контента.
Комплексный SMM включает:
- подготовку уникального контента,
- оформление аккаунта,
- индивидуальный дизайн ленты/карусели/сториз,
- проведение конкурсов, розыгрышей, акций,
- круглосуточную поддержку пользователей,
- передачу лидов в вашу CRM,
- рекламу в социальных сетях.