Vinst Agency — маркетинговое агентство нового поколения, основанное на данных.

При принятии решений мы ориентируемся на статистику и вытекающую из нее информацию, что позволяет нам связать развитие бренда с особенностями продукта.

Устройте перезагрузку своему маркетингу вместе с командой профессионалов!

Мы можем все:

Таргетированная реклама

Контекстная реклама

Продвижение в социальных сетях

Поисковая оптимизация

Разработка лендингов

Контент-маркетинг

UI/UX дизайн

и даже больше

Основные услуги:

Таргетированная реклама

Обращаемся напрямую к представителям вашей ЦА

Сегментируем аудиторию по множеству параметров: полу, возрасту, географии, увлечениям, социальному статусу, интересам, источнику входа.

Используем все возможные форматы: от простого текстового объявления до видео.

В зависимости от особенностей вашего бизнеса вашу рекламу увидят пользователи Instagram, Facebook, Вконтакте, а также в Одноклассниках.

У нас прозрачная отчетность. Вы всегда видите расходы и эффективность рекламной кампании.

Контекстная реклама

Приведем вам целевых клиентов из Яндекс и Google, если

планируете:

- привлечь пользователей в магазин,

- повысить узнаваемости бренда,

- увеличить количество звонков,

- стимулировать продажи в интернете,

- вывести на рынок новый продукт.

Работаем на достижение вашего бизнес-результата. Вы получите не клики и показы, а звонки и заявки.

SMM

Ваши социальные сети сегодня - пожалуй, важнейший канал коммуникации с вашей аудиторией. Быстрее найти вашу компанию в инстаграме, чем сайт в поисковике. Легче написать вопрос в директ, чем заполнять громоздкие формы в браузере.

Наши специалисты создадут с нуля работающие аккаунты под ваш бизнес или проведут аудит имеющихся страниц, в результате которого вы получите проработанную стратегию продвижения и контент-план с четкими техническими заданиями по созданию фото- и видео-контента.

Комплексный SMM включает:

- подготовку уникального контента,

- оформление аккаунта,

- индивидуальный дизайн ленты/карусели/сториз,

- проведение конкурсов, розыгрышей, акций,

- круглосуточную поддержку пользователей,

- передачу лидов в вашу CRM,

- рекламу в социальных сетях.