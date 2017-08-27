vintproykt

Веб-разработчик

Я бы хотел изучить многое в программировании, методологиях управления проектами, маркетинге и использовать эти знания в проектах с наполненными смыслом идеями (long-term). Это то, чему нигде не учат в купе, потому что всё держится на самостоятельности и мотивации.

«Озеленитель сайтов»

Для многих работодателей несомненно важен опыт работы. По официальному трудоустройству я отработал 2 года в своей родной школе штатным веб-программистом. Шутка, такой должности никогда не было там. Меня взяли «садоводом», но занимался я сайтом школы. =)

До этого во мне заметили потенциал, когда я занял призовые места в двух Всероссийских конкурсах по разработке сайтов. Ну, конечно, они так себе – ничто не зацепит, разве что плоды собственной системы управления содержимым (CMS). Тогда мне это казалось верным шагом в разработке производительных (в каком-то смысле, минималистичных) сайтов.

Я крайне разборчив в выборе заказов для работы и беру только то, что смогу выполнить.