Необходимо написать новый модуль связанных товаров , привязка товара к товару+ трансляция товаров из категории ранжируемая по цене и наличию. Связб через скайп: hobbystar.spb оплата договорная.
Действие аккаунта приостановлено!
- Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется вычистить сайт. На сайте находиться много мусора(Старые модули, фаилы и т.д) необходимо проверить что нужно а что нет, и исправить недоработки. Движок самописный но простой. Цена ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо сделать новый дизайн сайта. Легкий светлый , удобный.Дизайн сайтов51 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуеться написать модуль. Личный кабинет. СМС своя но на очень простом языке. Оплата WM, yandex деньги.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Наш интернет магазин построен на простом самописном движке необходимо внести некоторый изменения а точнее дополнить наш модуль управления заказами. Перебатотать оформление заказов в Админке. Включить функции битрикс. Оформление заказов, Изменение ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется человек готовый раскрутить группу в контакте. Условия стоимость обговаривается. Связь в личку.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт12 лет назад