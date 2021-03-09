Продвижение в Instagram

Я Виолетта - крутой специалист в области продвижения аккаунтов в Instagram🔥

Консультация в подарок☕

В мои обязанности входит:

•Разработка индивидуального контент-плана

•Создание неповторимого логотипа

•Написание постов по вашей сфере

•Ежедневная публикация историй

•Анализирование целевой аудитории

•Создание рекламных макетов

•Повышение охватов за счёт вовлечения наибольшего количества людей

•Создание красивого визуала

Особый подход к каждому клиенту

.Выполняю все просьбы и пожелания

.Работаю на результат!

Буду рада с Вами сотрудничать