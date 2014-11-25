Соколова Виолетта Георгиевна

Менеджер по работе с клиентами/Account Manager /Удаленный менеджер Call –Центр

Мобильный телефон +998909540174

Эл. Почта [email protected]

Возраст 28 лет(1986 года)

Проживание на данный момент Узбекистан( Ташкент), а так Украина (Донбасс)

Зарплатные ожидания 30-35.000 руб.

Гражданство Узбекистан

Языки Русский (родной) Английский (базовый) Цель Удалённый сотрудник Call-центра,приём горящих , теплых звонков, стресоустойчивая и хочу приносить прибыль компании Образование: 1999-2004гг. Саратовская Академия Менеджмента

Факультет: Экономика и управление на предприятии

Специальность: Экономист

Институт: 2004-2009гг. Ташкентский Государственный аграрный университет Факультет; Психологии и Логистики, Специальность: Психолог Опыт 2012-2014 работаю в компании: ООО Bolans plus и Флоранс мебель, Главный диспетчер Удаленного сотрудника по приёму горящих и теплых звонков,

РОССИЙСКАЯ компания

2007 по 2010 – Главный менеджер по продаже в Интернете

2007- наст. вр. ООО"Марина" (магазин-салон женской одежды класса люкс).

Должность: Продавец - консультант

Должностные обязанности:

- Консультирование клиентов по ассортиментному ряду‚ помощь в выборе товара‚

- Прием‚ учет‚ маркировка товара‚

- Элегантная выкладка товара,

- Работа с ККМ, исполнение обязанностей кассира,

- Ведение кассовой документации,

- Участие в дизайнерском оформлении торгового зала и витрин.

2004-2007гг. ООО"Сантекс" (Салон кухни "Супер Классик").

Должность: Продавец-консультант

Должностные обязанности:

- Консультирование покупателей;

- Оформление бланка заказа на фабрику кухонь;

- Составление дизайна интерьера в программе «К3»;

- Приемка товара , проведение инвентаризации товара;

- Составление и рассылка коммерческих предложений;

- Работа с логистическими отчетами;

- Работа с ККМ.

Дополнительные свободное владение и русским языком - приятный голос по телефону, - приятная внешность, - умение быстро печатать на компьютере, - умение вежливо и корректно общаться, - грамотная речь (отсутствие слов-паразитов в речи), - умение адекватно себя вести в нештатных ситуациях.