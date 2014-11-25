viola_

Виолетта viola_

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

 Соколова Виолетта Георгиевна 

Менеджер по работе с клиентами/Account Manager /Удаленный менеджер Call –Центр  

Мобильный телефон          +998909540174

 Эл. Почта                               [email protected] 

Возраст                                    28 лет(1986 года)

 Проживание                          на данный момент Узбекистан( Ташкент), а так Украина                                                   (Донбасс)

Зарплатные ожидания             30-35.000 руб. 

Гражданство                             Узбекистан

 Языки                                          Русский (родной)             Английский (базовый)                                                   Цель                                          Удалённый сотрудник Call-центра,приём горящих , теплых                                                      звонков, стресоустойчивая и хочу приносить прибыль компании Образование:                           1999-2004гг. Саратовская Академия Менеджмента

Факультет: Экономика и управление на предприятии 

Специальность: Экономист

Институт:                                2004-2009гг. Ташкентский Государственный аграрный университет  Факультет; Психологии и Логистики, Специальность: Психолог Опыт  2012-2014 работаю в компании:  ООО Bolans plus и Флоранс мебель,  Главный диспетчер Удаленного сотрудника по  приёму горящих и теплых звонков,

РОССИЙСКАЯ компания 

2007 по 2010 – Главный менеджер по  продаже в Интернете

2007- наст. вр.  ООО"Марина" (магазин-салон женской одежды класса люкс).

Должность: Продавец - консультант 

Должностные обязанности: 

- Консультирование клиентов по ассортиментному ряду‚ помощь в выборе товара‚ 

- Прием‚ учет‚  маркировка товара‚ 

- Элегантная выкладка товара, 

- Работа с ККМ, исполнение обязанностей кассира,

- Ведение кассовой документации,

- Участие в дизайнерском оформлении торгового зала и витрин.

2004-2007гг.  ООО"Сантекс" (Салон кухни "Супер Классик"). 

Должность: Продавец-консультант 

Должностные обязанности: 

- Консультирование покупателей; 

- Оформление бланка заказа на фабрику кухонь; 

- Составление дизайна интерьера в программе «К3»; 

- Приемка товара , проведение инвентаризации товара; 

- Составление и рассылка коммерческих предложений;

- Работа с логистическими отчетами; 

- Работа с ККМ.

Дополнительные свободное владение и русским языком - приятный голос по телефону, - приятная внешность, - умение быстро печатать на компьютере, - умение вежливо и корректно общаться, - грамотная речь (отсутствие слов-паразитов в речи), - умение адекватно себя вести в нештатных ситуациях.                                                                     