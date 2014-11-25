Соколова Виолетта Георгиевна
Менеджер по работе с клиентами/Account Manager /Удаленный менеджер Call –Центр
Мобильный телефон +998909540174
Эл. Почта [email protected]
Возраст 28 лет(1986 года)
Проживание на данный момент Узбекистан( Ташкент), а так Украина (Донбасс)
Зарплатные ожидания 30-35.000 руб.
Гражданство Узбекистан
Языки Русский (родной) Английский (базовый) Цель Удалённый сотрудник Call-центра,приём горящих , теплых звонков, стресоустойчивая и хочу приносить прибыль компании Образование: 1999-2004гг. Саратовская Академия Менеджмента
Факультет: Экономика и управление на предприятии
Специальность: Экономист
Институт: 2004-2009гг. Ташкентский Государственный аграрный университет Факультет; Психологии и Логистики, Специальность: Психолог Опыт 2012-2014 работаю в компании: ООО Bolans plus и Флоранс мебель, Главный диспетчер Удаленного сотрудника по приёму горящих и теплых звонков,
РОССИЙСКАЯ компания
2007 по 2010 – Главный менеджер по продаже в Интернете
2007- наст. вр. ООО"Марина" (магазин-салон женской одежды класса люкс).
Должность: Продавец - консультант
Должностные обязанности:
- Консультирование клиентов по ассортиментному ряду‚ помощь в выборе товара‚
- Прием‚ учет‚ маркировка товара‚
- Элегантная выкладка товара,
- Работа с ККМ, исполнение обязанностей кассира,
- Ведение кассовой документации,
- Участие в дизайнерском оформлении торгового зала и витрин.
2004-2007гг. ООО"Сантекс" (Салон кухни "Супер Классик").
Должность: Продавец-консультант
Должностные обязанности:
- Консультирование покупателей;
- Оформление бланка заказа на фабрику кухонь;
- Составление дизайна интерьера в программе «К3»;
- Приемка товара , проведение инвентаризации товара;
- Составление и рассылка коммерческих предложений;
- Работа с логистическими отчетами;
- Работа с ККМ.
Дополнительные свободное владение и русским языком - приятный голос по телефону, - приятная внешность, - умение быстро печатать на компьютере, - умение вежливо и корректно общаться, - грамотная речь (отсутствие слов-паразитов в речи), - умение адекватно себя вести в нештатных ситуациях.