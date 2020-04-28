violet7sweet

Копирайтинг, рерайтинг, наполнение сайтов I Перевод текстов
Доброго времени суток, Уважаемые Заказчики!
Меня зовут Виолетта:) Предлагаю вам свои услуги по копирайтингу и рерайтингу, для наработки своего
портфолио.
Пишу грамотно и осмысленно. Гарантирую выполнить работу качественно и в
срок. Подхожу к работе добросовестно и со всей ответственностью.
Знания и навыки:
- написание текстов разных форм и стилей;
- грамотный язык, легкий и понятный стиль;
- умение работать в сжатые сроки;
- быстрый поиск и анализ информации
(бухгалтерия, медицина и.т.д).Буду рада сотрудничеству!
Также занимаюсь переводами с немецкого языка на русский - по всем вопросам в личной переписке
Действие аккаунта приостановлено!