violet7sweet

Копирайтинг, рерайтинг, наполнение сайтов I Перевод текстов

Доброго времени суток, Уважаемые Заказчики!

Меня зовут Виолетта:) Предлагаю вам свои услуги по копирайтингу и рерайтингу, для наработки своего

портфолио.

Пишу грамотно и осмысленно. Гарантирую выполнить работу качественно и в

срок. Подхожу к работе добросовестно и со всей ответственностью.

Знания и навыки:

написание текстов разных форм и стилей;

грамотный язык, легкий и понятный стиль;

умение работать в сжатые сроки;

быстрый поиск и анализ информации

пишу на любые темы, кроме узкоспециализированных, где необходимы глубокие теоретические или практические познания

(бухгалтерия, медицина и.т.д).Буду рада сотрудничеству!

Также занимаюсь переводами с немецкого языка на русский - по всем вопросам в личной переписке