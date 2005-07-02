violetafissenko

Мне нравится рисовать, поэтому я хожу на курсы рисования в художественную студию.

На учёбе и в жизни мне говорят, что я ответственна и пунктуальна. Я не люблю опаздывать и подводить людей, поэтому стараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы выполнить чью-либо просьбу.

Владею английским языком на уровне pre-intermediate / intermediate.

Хочу работать копирайтером, чтобы развить свои навыки в письме, и считаю данную работу интересной и удобной для меня, будучи студенткой.