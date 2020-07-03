Виолетта Ковалёва violettaknsviolettakns
33 годаУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Эскизное и рабочее проектирование Revit, AutoCAD
Информационное моделирование зданий (BIM) с помощью:
- Revit Architecture (разработка концепции здания здания, разработка семейств, оформление документации)
Постоянно улучшаю качество и оптимизирую процесс работы.
Создаю аккуратную модель, подробные и понятные чертежи для строителей, эффектные разрезы для заказчика.
Внимательна к мелочам.
Март 2017 — май 2018
VK Architects
BIM Менеджер
- Построение модели в Revit, внесение изменений.
- Проверка информационной модели на соблюдения стандартов.
- Координация процессов проведения совещаний по текущему проекту
ООО Гера Плюс
Архитектор
- Выполнение разделов АР , АС, КЖ, КМ
- Проверка на соответствие смежных разделов разделу АР
- Проверка чертежей КР на соответствие разделам АР
- Разработка ведомостей, планов, наборов чертежей
- Работа в Autocad и Revit
Портфолио
- Каркас лестницы116 просмотров
- Таунхаус в Техасе, США124 просмотра
- Дизайн интерьера квартиры124 просмотра
- Реконструкция кровли121 просмотр
- WC in China148 просмотров
- Контрольно-пропускной пункт (КПП)279 просмотров
- Расширение проёма169 просмотров
- Часовня165 просмотров
- Звонница137 просмотров
Архитектура зданий
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