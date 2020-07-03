Эскизное и рабочее проектирование Revit, AutoCAD

Информационное моделирование зданий (BIM) с помощью:

- Revit Architecture (разработка концепции здания здания, разработка семейств, оформление документации)

Постоянно улучшаю качество и оптимизирую процесс работы.

Создаю аккуратную модель, подробные и понятные чертежи для строителей, эффектные разрезы для заказчика.

Внимательна к мелочам.

Март 2017 — май 2018

VK Architects

BIM Менеджер

Построение модели в Revit, внесение изменений.

Проверка информационной модели на соблюдения стандартов.

Координация процессов проведения совещаний по текущему проекту

ООО Гера Плюс

Архитектор