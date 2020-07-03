violettakns

Виолетта Ковалёва violettakns

 
33 годаУкраина/Днепр
6 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Эскизное и рабочее проектирование Revit, AutoCAD

Информационное моделирование зданий (BIM) с помощью:

- Revit Architecture (разработка концепции здания здания, разработка семейств, оформление документации)

Постоянно улучшаю качество и  оптимизирую процесс работы.

Создаю аккуратную модель, подробные и понятные чертежи для строителей, эффектные разрезы для заказчика.

Внимательна к мелочам.

Март 2017 — май 2018

VK Architects

BIM Менеджер

  • Построение модели в Revit, внесение изменений.
  • Проверка информационной модели на соблюдения стандартов.
  • Координация процессов проведения совещаний по текущему проекту
Март 2010 — март 2017

ООО Гера Плюс

Архитектор

  • Выполнение разделов АР , АС, КЖ, КМ
  • Проверка на соответствие смежных разделов разделу АР
  • Проверка чертежей КР на соответствие разделам АР
  • Разработка ведомостей, планов, наборов чертежей
  • Работа в Autocad и Revit
AutoCAD
Портфолио
Архитектура зданий
нет отзывов
$5/час
от $50
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