violettalin

Копирайт, рерайт, переводы английского

Образование

2006 – 2008 гг. Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Магистр, факультет «Управление проектами и программами» (дневная форма обучения)

2005 г. – настоящее время Одесская национальная юридическая академия

Факультет «Государственное управление и международные правовые отношения» (заочная форма обучения)

2002 – 2006 гг. Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Бакалавр, факультет «Менеджмент организаций» (дневная форма обучения)

Опыт работы

2012-2013 – Компания «Бизнес Форвард» (семинары и тренинги для предпринимателей и руководителей компаний - www.businessforward.ru)

Менеджер по работе с VIP-клиентами

Наработка базы данных, обзвон потенциальных клиентов – предпринимателей и руководителей компаний; приём звонков, ответы на вопросы; проведение консультаций по поводу обучения: содержания, формата проведения, преимуществ и возможных результатов

Непосредственные встречи с предпринимателями и руководителями на предмет их участия в мероприятиях, проводимых компанией

Организация проведения семинаров и тренингов (поиск и подготовка зала, материалов и всего необходимого)

Постоянное обучение, тренировки, участие в семинарах и тренингах

2010 - 2011 - Компания "СитиСтрой" , департамент строительно-отделочных и рекламных материалов, отдел поставок и логистики (www.citystroy.ua)

Менеджер по поставкам (Импорт-менеджер)

планирование и аналитическая работа (изучение рынка существующих, сопутствующих и новых материалов; поиск новых поставщиков; изучение рынка контейнерных, ж/д и автомобильных перевозок; поиск новых экспедиторов и перевозчиков; предоставление отчетов по итогам работы)

организация и ведение поставок (приём и обработка и формирование заказов; оформление необходимых документов; составление графиков оплат; обеспечение своевременного поступления продукции на склад на основании документов от поставщиков, заполненных в соответствии с законодательством; организация документального и транспортного обеспечения поставок; участие в подготовке и проведении таможенной очистки; окончательное согласование с поставщиком условий по ценам, дате отгрузки и способу доставки продукции на склад)

обеспечение процесса поставок (ведение коммерческих переговоров с поставщиками в интересах компании; мотивация поставщиков на работу с компанией; поддержание в активном состоянии данных о поставщиках в информационной системе 1С; обработка поступающих рекламаций и формирование рекламаций поставщикам; непрерывный мониторинг товарного рынка с целью поиска лучшего ценового предложения при условиях сохранения допустимого уровня качества либо аналогичного товара лучшего качества по приемлемой цене; взаимодействие с другими отделами по актуальным задачам; ведение рабочей и отчетной документации)

2010 - Компания "Ваш Сад" (продажа растений оптом и в розницу; ландшафтный дизайн; www.vashsad.ua)

Администратор магазина

Координация работы магазина: работа с персоналом (распределение работ и контроль их выполнения для продавцов, садовников, водителей, грузчиков, охранников и другого персонала); ежедневные контрольные обходы отделов (состояние, внешний вид растений, вазонов, сопутствующих товаров; общий порядок в отделе);

оперативное ежедневное планирование задач, работ; табелирование персонала.

оформление, планирование, организация доставок;

общение с клиентами, разрешение конфликтных ситуаций;

2009 - 2010 Компания "Эпицентр К" (сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов; http://epicentrk.com.ua)

Ассистент начальника отдела (Заместитель начальника отдела по поставкам)

Обеспечение работы торгового отдела; информирование покупателей о товарах, сопутствующих услугах; формирование заказов товара; отслеживание наличия стратегического товара; работа с поставщиками; контроль выполнения заказов; ведение документооборота отдела (контроль деятельности персонала отдела, составление графика работы персонала); отслеживание наличия и актуальности сертификатов продукции, каталогов; контроль изменений цен; анализ результатов торговой деятельности отдела; составление отчетов по торговой деятельности отдела, общение с клиентами, разрешение конфликтных ситуаций.

Ассистент директора гипермаркета

Обеспечение координации внутренней управленческой деятельности между директором гипермаркета и руководителями торговых и неторговых структурных подразделений, другим персоналом, а также представителями других предприятий, партнерами, конкурентами, клиентами; организация рабочего времени директора; информирование персонала о нововведениях, распоряжениях и проч., обеспечение структурных подразделений необходимыми материалами, оборудованием и услугами, ведение документооборота; ведение проколов еженедельных и ежемесячных итоговых собраний, составление отчетов по результатам деятельности предприятия, анализ отчетов, предоставленных руководителями структурных подразделений.

Умения и навыки

Хорошее знание английского языка

Хорошее знание литературного, в том числе делового, украинского языка

Знание законодательной базы Украины

Знание бухгалтерского учета, маркетинга на базовом уровне

Уверенный пользователь ПК (MS Word, MS Excel, MS Project, MS Access, MS PowerPoint, MS Outlook, MS InfoPath, MS OneNote), в том числе пользователь сети Internet

Высокая скорость набора при печати

Водительские права категории «В»

Целеустремленность, инициативность, коммуникабельность, креативность, мобильность, быстрое восприятие новой информации, высокая обучаемость