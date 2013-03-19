Мы размещаем виноград в пленочных теплицах

Мы размещаем виноград в пленочных теплицах с надеждой, что высокотоварные сорта столового винограда с исходной морозостойкостью -20-22 градуса свободно перенесут наши зимы. Нередко так и получается. Но далеко не всегда. В таких условиях, как в сезоне начала 2012 года, когда ночью температура вне теплиц опускалась до 24 мороза и ниже, а в теплицах до минус 18 градусов, для виноградных кустов вроде бы и не было критичных пределов в таких температурах.