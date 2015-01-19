Оценочные услуги
Являюсь независимым оценщиком. Могу оказать помощь в составлении отчетов об оценке удаленно.
Специализируюсь в областях:
-Оценка недвижимости (коммерческой и жилой)
-Оценка земельных участков
-Оценка для нотариуса
-Оценка имущества для следственных органов
-Оценка имущества физических лиц
-Оценка автомобилей
-Оценка прав требования возмещения ущерба
-Оценка строительного инструмента и многое другое.
Это моя основная работа. Также могу оказать дополнительные услуги, котируемые на данном сайте. Обращайтесь)))
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Баннеры
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$10/час
от $30от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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$5/час
от $5от 1 часа
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
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$15/час
от $100от 3 дней
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