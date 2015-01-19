viper0001

Иван viper0001

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Оценочные услуги

Являюсь независимым оценщиком. Могу оказать помощь в составлении отчетов об оценке удаленно.

Специализируюсь в областях:

-Оценка недвижимости (коммерческой и жилой) 

-Оценка земельных участков 

-Оценка для нотариуса 

-Оценка имущества для следственных органов 

-Оценка имущества физических лиц 

-Оценка автомобилей 

-Оценка прав требования возмещения ущерба 

-Оценка строительного инструмента и многое другое. 

Это моя основная работа. Также могу оказать дополнительные услуги, котируемые на данном сайте. Обращайтесь)))

Баннеры
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$10/час
от $30от 1 дня
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$15/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга