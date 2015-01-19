Оценочные услуги

Являюсь независимым оценщиком. Могу оказать помощь в составлении отчетов об оценке удаленно.

Специализируюсь в областях:

-Оценка недвижимости (коммерческой и жилой)

-Оценка земельных участков

-Оценка для нотариуса

-Оценка имущества для следственных органов

-Оценка имущества физических лиц

-Оценка автомобилей

-Оценка прав требования возмещения ущерба

-Оценка строительного инструмента и многое другое.

Это моя основная работа. Также могу оказать дополнительные услуги, котируемые на данном сайте. Обращайтесь)))