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Высшее техническое образование, технический английский (умение читать инструкции и
техническую документацию).
Опыт работы с сетевым оборудованием (коммутаторы, маршрутизаторы).
Знание принципов построения, прокладки локальных сетей, принципов работы
протокола TCP/IP, служб AD, DNS, DHCP, WSUS, RRAS и других. Умение быстро
выявить и устранить неполадки в работе ОС и этих служб.
Знание аппаратной части компьютеров и переферии.
Знание и опыт работы с серверным ПО: MS Windows Server 2008R2/2012/2012R2, MS
Exchange 2003/2010/2013.
Знание архитектуры MS SQL Server 2008R2/2012.
Знание принципов работы систем резервного копирования. Умение восстанавливать
потерянные данные. Опыт работы с программными средствами резервного
копирования.
Знание программ обеспечения мониторинга и управления сетевой и серверной
инфраструктурой.
Знание ОС Microsoft для рабочих станций (Windows XP/Vista/7).
Знание офисного пакета MS Office 2007/2010/2013/2014, опыт работы с Word,
Excel, PowerPoint и другие.
Знание линеек сетевого оборудования Cisco и других.
Опыт составления спецификаций на закупку оборудования, подготовки технической
документации (инструкций, руководств, технических заданий и требований).
Опыт работы с КриптоПро CSP.
Системы виртуализации Hyper-V, VMWare (создание, клонирование, миграция виртуальных
машин)
Навыки администрирования офисной АТС
ЛЕГКО ОБУЧАЕМ И СТРЕМЛЮСЬ К ПОСТОЯННОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ.
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