vipit

Роман vipit

 
42 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Универсальный IT специалист

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Высшее техническое образование, технический английский (умение читать инструкции и

техническую документацию).

Опыт работы с сетевым оборудованием (коммутаторы, маршрутизаторы).

Знание принципов построения, прокладки локальных сетей, принципов работы

протокола TCP/IP, служб AD, DNS, DHCP, WSUS, RRAS и других. Умение быстро

выявить и устранить неполадки в работе ОС и этих служб.

Знание аппаратной части компьютеров и переферии.

Знание и опыт работы с серверным ПО: MS Windows Server 2008R2/2012/2012R2, MS

Exchange 2003/2010/2013.

Знание архитектуры MS SQL Server 2008R2/2012.

Знание принципов работы систем резервного копирования. Умение восстанавливать

потерянные данные. Опыт работы с программными средствами резервного

копирования.

Знание программ обеспечения мониторинга и управления сетевой и серверной

инфраструктурой.

Знание ОС Microsoft для рабочих станций (Windows XP/Vista/7).

Знание офисного пакета MS Office 2007/2010/2013/2014, опыт работы с Word,

Excel, PowerPoint и другие.

Знание линеек сетевого оборудования Cisco и других.

Опыт составления спецификаций на закупку оборудования, подготовки технической

документации (инструкций, руководств, технических заданий и требований).

Опыт работы с КриптоПро CSP.

Системы виртуализации Hyper-V, VMWare (создание, клонирование, миграция виртуальных

машин)

Навыки администрирования офисной АТС

ЛЕГКО ОБУЧАЕМ И СТРЕМЛЮСЬ К ПОСТОЯННОМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ.

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Отзывы заказчиков

Jekyll
35 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
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Роман - очень положительный, приятный человек и грамотный специалист. Почему-то с моим оборудованием возникали всякие неожиданности, но это не помешало Роману выполнить задачу полностью, просто идеально. Попутно все показав и объяснив. Настоятельно рекомендую.
Отличный заказчик. С грамотным ТЗ. Все рассписано по полочкам. Отличная связь при работе по удаленке. Все вопросы и трудности, связанные с заданием решались очень оперативно!
Ответный отзыв