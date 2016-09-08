Роман - очень положительный, приятный человек и грамотный специалист. Почему-то с моим оборудованием возникали всякие неожиданности, но это не помешало Роману выполнить задачу полностью, просто идеально. Попутно все показав и объяснив. Настоятельно рекомендую.