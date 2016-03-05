viptovar

Антон viptovar

 
35 летРоссия/Самара
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
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$30
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
Ninui
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Сделать дизайн для коробки
Было очень интересно и приятно работать над Вашим проектом. Спасибо :)
С Александрой работал первый раз! Все очень понравилось... То что я хотел видеть и задумывал, она воплотила в графику... Отличная работа, отличный результат, отличный подход! В дальнейшем продолжу сотрудничество и буду рекомендовать ее своим знакомым.
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