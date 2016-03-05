Добрый день! Необходимо сделать дизайн упаковки. Сам макет и ее размеры подкрепляю. Необходимую цветовую гамму тоже. (голубой с светлым) Можете так же предложить свой вариант по цвету. Тематика такая же, устройство для укачивания ребенка в кроватке. Поменяется название и тексты на ...