Нужно используя мои исходники, сделать главную (верхнюю) часть Landing page размер 1920 х 900 Исходники подкрепляю Пример того, как должно выглядеть так же подкрепляю. Все должно выглядеть красиво и оригинально
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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нет выбранных исполнителей
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать дизайн упаковки. Сам макет и ее размеры подкрепляю. Необходимую цветовую гамму тоже. (голубой с светлым) Можете так же предложить свой вариант по цвету. Тематика такая же, устройство для укачивания ребенка в кроватке. Поменяется название и тексты на ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
1. Необходимо привлечение трафика на сайт одностраничник. 2. Все лиды будут прозваниваться нашим или вашим Call центром. 3. Выплата производится за подтвержденную заявку на товар. 4. От себя предоставляем: - своевременная оплата, без задержек, удобным для Вас способом. - Inframe ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Отзывы фрилансеров
$30
10 баллов
8 лет назад
Было очень интересно и приятно работать над Вашим проектом. Спасибо :)
Ответный отзыв
С Александрой работал первый раз! Все очень понравилось... То что я хотел видеть и задумывал, она воплотила в графику... Отличная работа, отличный результат, отличный подход! В дальнейшем продолжу сотрудничество и буду рекомендовать ее своим знакомым.