Доступные сайты, одностраничники, верстка, администрирование
1) Разработка доступных сайтов
2) Создание одностраничников (Landingpage), создание по образцам (хочу такой же)
3) Создание копий и клонов сайтов (показываете сайт, делаем такой же или с изминениями)
4) Валидная верстка HTML5 CSS3 ваших проектов под все современные браузеры
5) Администрирование сайтов, перенос на другой хостинг любой сложности, настройка на хостинге
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Портфолио
- Одностраничник135 просмотров
Системы управления (CMS)
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от $5
от 1 дня
#1423
Сайты «под ключ»
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от $50
от 1 дня
#2491
Наполнение сайтов
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от $5
от 1 дня
#2710
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#6928