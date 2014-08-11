vipwebmaster

Кирилл vipwebmaster

 
35 летБеларусь/Минск
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Доступные сайты, одностраничники, верстка, администрирование

1) Разработка доступных сайтов

2) Создание одностраничников (Landingpage), создание по образцам (хочу такой же)

3) Создание копий и клонов сайтов (показываете сайт, делаем такой же или с изминениями)

4) Валидная верстка HTML5 CSS3 ваших проектов под все современные браузеры

5) Администрирование сайтов, перенос на другой хостинг любой сложности, настройка на хостинге

HTML
Портфолио
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1423
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#2491
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#2710
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
#6928