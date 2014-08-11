Доступные сайты, одностраничники, верстка, администрирование

1) Разработка доступных сайтов

2) Создание одностраничников (Landingpage), создание по образцам (хочу такой же)

3) Создание копий и клонов сайтов (показываете сайт, делаем такой же или с изминениями)

4) Валидная верстка HTML5 CSS3 ваших проектов под все современные браузеры

5) Администрирование сайтов, перенос на другой хостинг любой сложности, настройка на хостинге