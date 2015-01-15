vir2art

Максим vir2art

 
34 года
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
I DO WHAT I LOVE, I LOVE WHAT I DO

ВИЛКА ЦЕН:

  • Дизайн главной страницы от 500 usd
  • Дизайн внутренних страниц от 25 usd/шт
  • Дизайн лендинга (Landing page, Посадочная страница) от 350 usd
  • Баннеры (статические jpg, png, анимация gif) от 50 usd
ГАРАНТИРУЮ:

  • Четкое соблюдение сроков.
  • Качественную работу (не ниже чем в портфолио)
  • Оперативную обратную связь по всем вопросам даже после завершения сотрудничества
  • Полную отдачу в работе (если я берусь за какую-то задачу, реализую ее по максимуму своих навыков и возможностей.)
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

  • Техзадание или заполненный бриф (шаблон по запросу)
  • 50% Предоплата Webmoney
  • Срок на разработку дизайна главной 3–4 дня
  • Внутренних страниц 2–3 дня
  • Остаток оплаты
  • Исходники PSD плюс все сопутствующие материалы.
Уважаемые заказчики, чем ответственнее вы подойдете к постановке задачи, тем ближе к желаемому будет результат.

Я советую вам потратить небольшое время на составление ТЗ/заполнение брифа, подробное обсуждение проекта, чтобы избежать недоразумений. Это касается не только моей работы, но и сотрудничества с фрилансерами в целом. Оперативная обратная связь, даст вам возможность получить желаемое быстро, пока у исполнителя «правильный» настрой именно на ваш проект (никто не может гарантировать, что если вы пропадете на 10 дней, исполнитель с прежним рвением будет продолжать работу над вашим проектом/что вас не поставят в конец очереди (ведь в эти дни простоя человеку нужны средства для жизни). По собственному опыту могу сказать, что при грамотном подходе к заданию, оперативным ответам и доброжелательном общении, проекты завершаются легко и позитивно для обеих сторон. 

Я не занимаюсь HTML порезкой/программированием.

Я не ищу постоянную работу/помощников/команду разработчиков/работу за долю в проекте.