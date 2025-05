I DO WHAT I LOVE, I LOVE WHAT I DO

ВИЛКА ЦЕН:

Дизайн главной страницы от 500 usd

Дизайн внутренних страниц от 25 usd/шт

Дизайн лендинга (Landing page, Посадочная страница) от 350 usd

Баннеры (статические jpg, png, анимация gif) от 50 usd

Четкое соблюдение сроков.

Качественную работу (не ниже чем в портфолио)

Оперативную обратную связь по всем вопросам даже после завершения сотрудничества

Полную отдачу в работе (если я берусь за какую-то задачу, реализую ее по максимуму своих навыков и возможностей.)

Техзадание или заполненный бриф (шаблон по запросу)

50% Предоплата Webmoney

Webmoney Срок на разработку дизайна главной 3–4 дня

Внутренних страниц 2–3 дня

Остаток оплаты

Исходники PSD плюс все сопутствующие материалы.

Я советую вам потратить небольшое время на составление ТЗ/заполнение брифа, подробное обсуждение проекта, чтобы избежать недоразумений. Это касается не только моей работы, но и сотрудничества с фрилансерами в целом. Оперативная обратная связь, даст вам возможность получить желаемое быстро, пока у исполнителя «правильный» настрой именно на ваш проект (никто не может гарантировать, что если вы пропадете на 10 дней, исполнитель с прежним рвением будет продолжать работу над вашим проектом/что вас не поставят в конец очереди (ведь в эти дни простоя человеку нужны средства для жизни). По собственному опыту могу сказать, что при грамотном подходе к заданию, оперативным ответам и доброжелательном общении, проекты завершаются легко и позитивно для обеих сторон.

Я не занимаюсь HTML порезкой/программированием.