ВИЛКА ЦЕН:
- Дизайн главной страницы от 500 usd
- Дизайн внутренних страниц от 25 usd/шт
- Дизайн лендинга (Landing page, Посадочная страница) от 350 usd
- Баннеры (статические jpg, png, анимация gif) от 50 usd
- Четкое соблюдение сроков.
- Качественную работу (не ниже чем в портфолио)
- Оперативную обратную связь по всем вопросам даже после завершения сотрудничества
- Полную отдачу в работе (если я берусь за какую-то задачу, реализую ее по максимуму своих навыков и возможностей.)
- Техзадание или заполненный бриф (шаблон по запросу)
- 50% Предоплата Webmoney
- Срок на разработку дизайна главной 3–4 дня
- Внутренних страниц 2–3 дня
- Остаток оплаты
- Исходники PSD плюс все сопутствующие материалы.
Я советую вам потратить небольшое время на составление ТЗ/заполнение брифа, подробное обсуждение проекта, чтобы избежать недоразумений. Это касается не только моей работы, но и сотрудничества с фрилансерами в целом. Оперативная обратная связь, даст вам возможность получить желаемое быстро, пока у исполнителя «правильный» настрой именно на ваш проект (никто не может гарантировать, что если вы пропадете на 10 дней, исполнитель с прежним рвением будет продолжать работу над вашим проектом/что вас не поставят в конец очереди (ведь в эти дни простоя человеку нужны средства для жизни). По собственному опыту могу сказать, что при грамотном подходе к заданию, оперативным ответам и доброжелательном общении, проекты завершаются легко и позитивно для обеих сторон.
Я не занимаюсь HTML порезкой/программированием.
Я не ищу постоянную работу/помощников/команду разработчиков/работу за долю в проекте.