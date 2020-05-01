Видеомонтаж любого материала

Я уже достаточно долго занимаюсь видео-монтажом, монтирую видео любого формата, будь это свадьба или музыкальный клип, вся работа происходит в Final Cut Pro X иногда в Adobe Illustrator и Pixelmator PRO, длина вашего видео может быть вплоть до 5 часов, желательно, чтобы у вас были четкие формулировки того, что вы хотите, это намного упростит мою работу.

Если захотите со мной связаться и более подробно обсудить работу пишете на эту почту - [email protected]