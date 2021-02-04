virinag1988

Ирина virinag1988

 
35 летРоссия/Пермь
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Решение контрольных работ

Решение контрольных работ по высшей математике:

Алгебра

Аналитическая геометрия

Векторная алгебра

Высшая математика

Вычислительная математика

Геометрия

Дискретная математика

Дифференциальная геометрия

Дифференциальные уравнения

Исследование операций

Линейная алгебра

Логика

Математическая логика

Математическая статистика

Математические методы в экономике

Математический анализ

Методы оптимальных решений

Теория вероятностей и мат. cтатистика

Теория множеств

Численные методы