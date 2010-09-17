virino

Вероника virino

 
46 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Профессиональный мультимедиадизайнер с высшим профильным образованием и опытом работы более 7лет к вашим услугам)

Портфолио
Показать больше работ
Верстка полиграфии
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $300
от 7 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга