vishniakova

Ольга Вишнякова vishniakova

 
37 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Ответственно подхожу к работе!

-Ретушь кожи минимальная и с применением техники частотного разложения

-цветокоррекция

-тонировка

-работа с волосами

Портфолио
Обработка фотографий
нет отзывов
$7/час
от 1 часа
#1644