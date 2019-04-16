Ответственно подхожу к работе!
-Ретушь кожи минимальная и с применением техники частотного разложения
-цветокоррекция
-тонировка
-работа с волосами
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Портфолио
- Глубокая ретушь181 просмотр
- Ретушь179 просмотров
- Черно-белое169 просмотров
- Ретушь156 просмотров
- Убрать блеск с лица210 просмотров
- Цветокоррекция151 просмотр
- Цветокоррекция145 просмотров
- Цветокоррекция158 просмотров
- Тонирование152 просмотра
- Цветокоррекция143 просмотра
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$7/час
от 1 часа
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