Привет!

Меня зовут Влада и я увлекаюсь графическим дизайном с 2015 года. Готова приложить все усилия и старания, чтобы сделать именно то, что будет радовать Вас и притягивать в Ваш бизнес новых клиентов. Я с удовольствием займусь разработкой дизайна Вашего фирменного стиля, флаера, пригласительного, афиши, рекламной вывески, билборда, листовки, вывески, витрины и многое другое.

В связи с наработкой портфолио и небольшим опытом работы, за свои услуги не прошу много, но это не означает, что я не выкладываюсь полностью:)

Выбирайте меня и Вы не пожалеете!

СВЯЗЬ СО МНОЙ

Telegram: @vishnyka

E-mail: [email protected]

Портфолио на freelancehunt: https://freelancehunt.com/freelancer/vishnyka.html#portfolio