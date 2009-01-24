visiondragon

Dmitriy Shelengovskiy visiondragon

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
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  • Рерайтинг на английском языке.

    Нужен человек для рерайтинга на английском языке. Нужен человек отлично знающий английский язык. Суть проекта такова: Есть текст ( давольно много ) вот такого содержания: An overabundance of wine led some California vintners to sell their wine ...

    Переводы31 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Анимация фотографий

    Что есть: Есть голос человека, который говорит постоянно одни и теже фразы, но с разной интонацией. Мне надо выбрать с вами какого либо интересного персоанажа и анимировать его. Например это может быть гролик или кто то ...

    Фотосъемка23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Озвучить простые фразы на английском!

    Привет! Есть у меня такая задача, нужно озвучить пачку фраз. Из простых слов и словосочетаний. ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 1) Так как текст на английском, поэтому мне нуже человек отлично говорящий на англ языке ( так как это для англичан ...

    Переводы13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Пиксель арт дизайн для игры!

    Простая игра в изометрии, есть пример на флеше: http://fishki.net/comment.php?id=5214 Смысл простой домики появляются и пропадают, когда дом на экране у него меняется цена (вверх либо вниз). Покупаем дешевле, продаем дороже, когда накопим достаточно — покупаем самый большой ...

    Photoshop
    Иконки и Пиксель-арт14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен хороший переводчик с русского на ангилйский.

    Нужен переводчик, умный и знающий хорошо английский. Так как текста будут читать американцы и англичане. Текста полу технические, полу литературные. Никаких сложных спец слов не будет, одним словом довольно простые текта. Главное что бы переводы были ...

    Переводы40 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Свести звуки

    Есть небольшое количесвто звуков их надо свести для программы. Что бы они могли проигроваться цекличиски, без задержек и дерганья.

    Озвучивание20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Анимация, нужна анимированная камасутра

    Нужна анимированная камасутра без пошлостей, без цензуры. Главные герои могут быть кто угодно ( гномики, люди, эльфы, роботы ) главное что бы не было пошлого, но в тоже время все было понятно для реалоьной жизни. Надо все ...

    Анимация12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Проект для лучшего иллюстратора

    $65

    Нужна профессиональная работа от лучшего иллюстратора. Цель нарисовать стен доску куда приделываются фотографии ( смотри файл ) Сделать это в классном стиле и с мелкими красивыми элементами. Размер картинки должен быть 480х320. Прикрепляю файл того ...

    Иллюстрации и Рисунки36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад