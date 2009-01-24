visiondragon

Нужен человек для рерайтинга на английском языке. Нужен человек отлично знающий английский язык. Суть проекта такова: Есть текст ( давольно много ) вот такого содержания: An overabundance of wine led some California vintners to sell their wine ...
Dmitriy Shelengovskiy visiondragonvisiondragon
- Переводы31 заявкаЗакрыт14 лет назад
Что есть: Есть голос человека, который говорит постоянно одни и теже фразы, но с разной интонацией. Мне надо выбрать с вами какого либо интересного персоанажа и анимировать его. Например это может быть гролик или кто то ...Фотосъемка23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Привет! Есть у меня такая задача, нужно озвучить пачку фраз. Из простых слов и словосочетаний. ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 1) Так как текст на английском, поэтому мне нуже человек отлично говорящий на англ языке ( так как это для англичан ...Переводы13 заявокЗакрыт14 лет назад
Простая игра в изометрии, есть пример на флеше: http://fishki.net/comment.php?id=5214 Смысл простой домики появляются и пропадают, когда дом на экране у него меняется цена (вверх либо вниз). Покупаем дешевле, продаем дороже, когда накопим достаточно — покупаем самый большой ...Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен переводчик, умный и знающий хорошо английский. Так как текста будут читать американцы и англичане. Текста полу технические, полу литературные. Никаких сложных спец слов не будет, одним словом довольно простые текта. Главное что бы переводы были ...Переводы40 заявокЗакрыт14 лет назад
Есть небольшое количесвто звуков их надо свести для программы. Что бы они могли проигроваться цекличиски, без задержек и дерганья.Озвучивание20 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен толковый программист в Open GL. Разработка небольшой и интерестной игры.Разработка игр6 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна анимированная камасутра без пошлостей, без цензуры. Главные герои могут быть кто угодно ( гномики, люди, эльфы, роботы ) главное что бы не было пошлого, но в тоже время все было понятно для реалоьной жизни. Надо все ...Анимация12 заявокЗакрыт15 лет назад
- $65
Нужна профессиональная работа от лучшего иллюстратора. Цель нарисовать стен доску куда приделываются фотографии ( смотри файл ) Сделать это в классном стиле и с мелкими красивыми элементами. Размер картинки должен быть 480х320. Прикрепляю файл того ...Иллюстрации и Рисунки36 заявокЗакрыт15 лет назад