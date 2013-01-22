visual_

Юлия visual_

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Знание компьютера на уровне продвинутого пользователя.

• Знание программ: уровень владения графическими программами - Cоrel Draw, Adobe Photoshope, Illustrator, InDesign.

• Разработка фирменного стиля / элементов фирменного стиля;

- разработка креативной концепции для рекламных материалов;

- разработка макетов полиграфической и рекламной продукции, упаковки;

- обработка изображений для печати;

- знание предпечатной подготовки файлов, опыт разработки дизайн-макетов под офсет;

- знание принципов верстки периодических печатных изданий.

• Живопись (пейзаж, натюрморт). Реставрация картин. Художественная роспись.