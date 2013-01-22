Знание компьютера на уровне продвинутого пользователя.
• Знание программ: уровень владения графическими программами - Cоrel Draw, Adobe Photoshope, Illustrator, InDesign.
• Разработка фирменного стиля / элементов фирменного стиля;
- разработка креативной концепции для рекламных материалов;
- разработка макетов полиграфической и рекламной продукции, упаковки;
- обработка изображений для печати;
- знание предпечатной подготовки файлов, опыт разработки дизайн-макетов под офсет;
- знание принципов верстки периодических печатных изданий.
• Живопись (пейзаж, натюрморт). Реставрация картин. Художественная роспись.
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