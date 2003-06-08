visual_lena

Елена visual_lena

 
21 год
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Лента в Instagram

Привет 👋Меня зовут Елена, я начинающий визуальщик, помогаю блогером и коммерческим аккаунтам делать крутую ленту в инстаграм. На данный момент я ищу клиентов для практики и создания своего первого кейса поэтому могу оказать вам мои услуги бесплатно.Услуги :Создание ленты :           •Обработка фотографий           •Создание единой лентыРетушь :          •ретушь и обработка фотографий Контент-менеджер бизнес аккаунта ИЛИ Онлайн визуальный менеджер блогера :           •Разработка визуальной концепции и стиля ленты          •Подготовка и планирование фотосессий          •Обработка и ретушь          •Создание гармоничной ленты        Контакты для связи :Instagram : @_visual_lena_Telegram : @quintessenseee