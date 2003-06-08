Лента в Instagram

Привет 👋Меня зовут Елена, я начинающий визуальщик, помогаю блогером и коммерческим аккаунтам делать крутую ленту в инстаграм. На данный момент я ищу клиентов для практики и создания своего первого кейса поэтому могу оказать вам мои услуги бесплатно.Услуги :Создание ленты : •Обработка фотографий •Создание единой лентыРетушь : •ретушь и обработка фотографий Контент-менеджер бизнес аккаунта ИЛИ Онлайн визуальный менеджер блогера : •Разработка визуальной концепции и стиля ленты •Подготовка и планирование фотосессий •Обработка и ретушь •Создание гармоничной ленты Контакты для связи :Instagram : @_visual_lena_Telegram : @quintessenseee