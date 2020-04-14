visual_torry

ГАРМОНИЧНЫЙ ВИЗУАЛ, ОБРАБОТКА, РЕТУШЬ, ПРЕСЕТЫ, КОНСУЛЬТАЦИЯ, ГАЙДЫ, КОНТЕНТ-ПЛАН
Я фотограф-визуальщик
https://www.instagram.com/vic_torry_a/ Мой профиль в Инстаграм и наглядное портфолио с примерами ДО/ПОСЛЕ
Дополнительные примеры высылаю.
Хотите продающий красивый гармоничный визуал?
Хотите обработать свои фото и сделать из них конфетки?
Пишите мне в инстаграме https://www.instagram.com/vic_torry_a/
Также предоставляю такие услуги как: оформление профилей в инстаграм, оформление шапки, актуальных сторис, ленты, аватара.