visual_torry

ГАРМОНИЧНЫЙ ВИЗУАЛ, ОБРАБОТКА, РЕТУШЬ, ПРЕСЕТЫ, КОНСУЛЬТАЦИЯ, ГАЙДЫ, КОНТЕНТ-ПЛАН

Я фотограф-визуальщик

https://www.instagram.com/vic_torry_a/ Мой профиль в Инстаграм и наглядное портфолио с примерами ДО/ПОСЛЕ

Дополнительные примеры высылаю.

Хотите продающий красивый гармоничный визуал?

Хотите обработать свои фото и сделать из них конфетки?

Пишите мне в инстаграме https://www.instagram.com/vic_torry_a/

Также предоставляю такие услуги как: оформление профилей в инстаграм, оформление шапки, актуальных сторис, ленты, аватара.