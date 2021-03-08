visualizeralena

Визуализатор |CG artist | 3D visualizer

Здравствуй, я Алёна из Великого Новгорода и я создаю атмосферные и реалистичные рендеры экстерьера.

Мои услуги:

✔️ 3D моделирование

✔️ Визуализация экстерьера

✔️ Анимация экстерьера

Давайте работать со мной, ведь у меня:

• Нет проблем с соблюдением сроков

• Архитектурное высшее образование ( без проблем разберусь с чертежами)

• 3 года опыта работы в студии визуализации

• Хорошо проработанные проекты с акцентам на детали (сторитейлинг)

• Вы можете получить как статику, так и анимацию

• Отличная обратная связь, удобным для вас способом

• И, конечно, качественные и продающие рендеры

Буду рада обсудить с вами ваш проект. Пишите!