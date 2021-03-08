visualizeralena

Алёна visualizeralenavisualizeralena
29 летРоссия/Великий Новгород
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Визуализатор |CG artist | 3D visualizer
Здравствуй, я Алёна из Великого Новгорода и я создаю атмосферные и реалистичные рендеры экстерьера.
Мои услуги:
✔️ 3D моделирование
✔️ Визуализация экстерьера
✔️ Анимация экстерьера
Давайте работать со мной, ведь у меня:
• Нет проблем с соблюдением сроков
• Архитектурное высшее образование ( без проблем разберусь с чертежами)
• 3 года опыта работы в студии визуализации
• Хорошо проработанные проекты с акцентам на детали (сторитейлинг)
• Вы можете получить как статику, так и анимацию
• Отличная обратная связь, удобным для вас способом
• И, конечно, качественные и продающие рендеры
Буду рада обсудить с вами ваш проект. Пишите!
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