Я имею высшее филологическое образование, есть диплом технического переводчика немецкого языка. Ищу удаленную работу по написанию/переводу текстов различной тематики, а также любую другую, связанную а работой с документами/информацией/поддержкой/коммуникативным взаимодействием.

Исполнительная, аккуратная, ответственная, стрессоустойчивая и целеустремленная; стремление к самосовершенствованию, развитию; творческий подход к поставленным задачам; многозадачность,Навыки:Письменный перевод Технический перевод Немецкий язык Редактирование текстов на иностранном языке Ведение переписки на иностранном языке Перевод художественной литературы Перевод договоров Грамотность Перевод технической документации перевод статей Художественный перевод Работа с большим объемом информации Подготовка презентаций на иностранном языке Поиск информации в интернет Высокая скорость печати исполнение поручений руководителя Слепая печать Знание иностранных языков Adobe Photoshop Написание текстов Написание рекламных статей Написание статей Документальное сопровождение Активные продажи Первичная бухгалтерская документация Административная поддержка руководителя Ведение переписки Внутренняя документация Ведение переговоров Корректура текстов