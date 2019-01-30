vita_dushka

Интернет маркетолог. БЕСПЛАТНО создам для Вас рекламную кампанию

Здравствуйте!

Я начинающий Интернет маркетолог и с радостью настрою для Вас контекстную рекламу (Google Ads) или сделаю SEO-аудит сайта.

Имею 2 сертификата от Academy for Ads, подтверждающих мою компетентность: Google Ads, Google Analytics

Работаю БЕСПЛАТНО (за "Спасибо" или хороший отзыв), поскольку хочу набраться больше опыта и создать небольшую клиентскую базу.

Если Вас заинтересовало мое предложение, свяжитесь со мной!

Давайте начнем сотрудничество!