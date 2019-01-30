vita_dushka

Виталина vita_dushka

 
28 летУкраина/Черкассы
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Интернет маркетолог. БЕСПЛАТНО создам для Вас рекламную кампанию

Здравствуйте!

Я начинающий Интернет маркетолог и с радостью настрою для Вас контекстную рекламу (Google Ads) или сделаю SEO-аудит сайта.

Имею 2 сертификата от Academy for Ads, подтверждающих мою компетентность:  Google Ads, Google Analytics

Работаю БЕСПЛАТНО (за "Спасибо" или хороший отзыв), поскольку хочу набраться больше опыта и создать небольшую клиентскую базу.

Если Вас заинтересовало мое предложение, свяжитесь со мной!

Давайте начнем сотрудничество!

Аудит сайтаSEO-аудит сайтаGoogle AdsРекламная кампания