vitaevtodieva

помогу с настройкою рекламы фейсбук, инстаграм

Карантин! Устали сидеть дома и ждать когда он закончится ?

Это прекрасное время посмотреть на свой бизнес с другой стороны и начать продавать не выходя из дома!

Ваши деньги ждут вас!✊

Закажите настройку рекламы прямо сейчас и получайте новых клиентов уже в Октябре! 🚀

Что я предлагаю樂

♦️Запуск рекламной компании за 3 дня

♦️Настройка рекламного кабинета;

♦️Подбор эффективной целевой аудитории;

♦️Мониторинг конкурентов;

♦️Расчет рекламного бюджета (декомпозиция);

♦️Оптимизация рекламной компании;;

♦️Создание аудиторий для ретаргетинга;

♦️Создание огненных креативов🔥

♦️ Еженедельный отчет по результатам роботы.

Немного о себе😎

☑️Более 15 успешных кейсов;

☑️Работаю в команде крутых маркетологов;

☑️Прошел обучение на практике;

☑️Знаю глубокие основы маркетинга;

☑️На связи 12/6.

‼️Только до конца недели‼️

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