vitaevtodieva

Карантин! Устали сидеть дома и ждать когда он закончится ?
Это прекрасное время посмотреть на свой бизнес с другой стороны и начать продавать не выходя из дома!
Ваши деньги ждут вас!✊
Закажите настройку рекламы прямо сейчас и получайте новых клиентов уже в Октябре! 🚀
Что я предлагаю樂
♦️Запуск рекламной компании за 3 дня
♦️Настройка рекламного кабинета;
♦️Подбор эффективной целевой аудитории;
♦️Мониторинг конкурентов;
♦️Расчет рекламного бюджета (декомпозиция);
♦️Оптимизация рекламной компании;;
♦️Создание аудиторий для ретаргетинга;
♦️Создание огненных креативов🔥
♦️ Еженедельный отчет по результатам роботы.
Немного о себе😎
☑️Более 15 успешных кейсов;
☑️Работаю в команде крутых маркетологов;
☑️Прошел обучение на практике;
☑️Знаю глубокие основы маркетинга;
☑️На связи 12/6.
‼️Только до конца недели‼️
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