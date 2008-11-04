vitalia

Виталия Рубаненко vitalia

 
37 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад

РУБАНЕНКО ВИТАЛИЯ

Личные данные

Мобильный телефон: 8 (093) 364 66 84

Дата и место рождения: 7.06.1986 г. Киев

Семейное положение: не замужем, детей нет

Образование:

2003-2008 Киевский национальный университет технолоний и дизайна

Факультет: Технологии лёгкой промышленности

Кафедра: Конструирования и технологий изделий из кожи

Специализация: Компьютерный дизайн изделий

1993-2003 ЗОШ №289 г. Киев

Дополнительное образование:

2006 Окончила полный курс Учебного центра «Терра»

Присвоена квалификация дизайнер компьютерной графики

Диплом (лицензия МОНУ АА № 902478)

Дополнительные навыки:

Работа на компьютере в системе Macintosh

Знание основных программ пакета MS OFFICE(Word, Excel, PowerPoint)

Работа в internet

Знания языков

- украинский

- русский

- английский (со словарем)

увлечения

туризм, чтение, рисование

PowerPoint