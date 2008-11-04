РУБАНЕНКО ВИТАЛИЯ
Личные данные
Мобильный телефон: 8 (093) 364 66 84
Дата и место рождения: 7.06.1986 г. Киев
Семейное положение: не замужем, детей нет
Образование:
2003-2008 Киевский национальный университет технолоний и дизайна
Факультет: Технологии лёгкой промышленности
Кафедра: Конструирования и технологий изделий из кожи
Специализация: Компьютерный дизайн изделий
1993-2003 ЗОШ №289 г. Киев
Дополнительное образование:
2006 Окончила полный курс Учебного центра «Терра»
Присвоена квалификация дизайнер компьютерной графики
Диплом (лицензия МОНУ АА № 902478)
Дополнительные навыки:
Работа на компьютере в системе Macintosh
Знание основных программ пакета MS OFFICE(Word, Excel, PowerPoint)
Работа в internet
Знания языков
- украинский
- русский
- английский (со словарем)
увлечения
туризм, чтение, рисование