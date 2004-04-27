Виталий Михайлюк. Веб-дизайнер

Занимаюсь дизайном больше года.

Работаю в Figma.

Среднее время разработки проекта

Лэндинг: 1 день

Проработка всех екранов сайта: 3-4 дня

Стоимость проекта: 30$-50$

Я люблю заниматься дизайном поэтому буду погружаться в каждый проект на 100%

Создаю современный дизайн сайтов

Смотрю на целую картину но прорабатываю все детали дизайна

Ищу лучшие дизайн решения в каждом проекте