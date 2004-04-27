Виталий vitalii_mykhailivitalii_mykhaili
19 летУкраина/Черновцы
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Виталий Михайлюк. Веб-дизайнер
Занимаюсь дизайном больше года.
Работаю в Figma.
Среднее время разработки проекта
Лэндинг: 1 день
Проработка всех екранов сайта: 3-4 дня
Стоимость проекта: 30$-50$
Я люблю заниматься дизайном поэтому буду погружаться в каждый проект на 100%
Создаю современный дизайн сайтов
Смотрю на целую картину но прорабатываю все детали дизайна
Ищу лучшие дизайн решения в каждом проекте
Портфолио
- Магазин экипировки для зимних видов спорта9 просмотров
- Магазин игральных карт Картоман4 просмотра
- Магазин мячей и спортивной формы Cosport11 просмотров
- Магазин гантелей Спортель49 просмотров
- Магазин квадрокоптеров Quadro10 просмотров
- Магазин шахмат Chess king153 просмотра
- Книжный магазин Book age6 просмотров