Анастасьев Виталий Олегович
мобильный телефон: 8(066)274-11-74(звонить с 8:30 до 20:00)
Дата рождения: 18.07.1984 г., (24 полных лет)
Семейное положение: не женат.
Образование:
2001г. - 2003г. Кировоградский кооперативный техникум экономики и права им. М.П. Сая, товароведно-коммерческий факультет.
Присвоена квалификация - младший специалист.
2003г. - 2006г. Полтавский университет потребительской кооперации,
товароведно-коммерческий факультет, получен диплом о высшем образовании.
Присвоена квалификация - специалист.
Опыт работы:
с 08.06г по 10.06г коммерческая фирма Крок. Торговый представитель.
Функции:
- дистрибуция на вверенной территории;
- максимально возможные продажи на вверенной территории;
- ведение переговоров о заключении договоров купли - продажи контроль их выполнения;
- оценка клиента, его платежеспособность и необходимость для фирмы;
- проводить роботу по выявлению, учету и увеличению потенциальных покупателей;
- отслеживать деятельность конкурентов;
- в течение рабочего дня: посещать розничные торговые точки, соблюдать приоритетность в работе с клиентом согласно утвержденному маршруту, формировать и корректировать заказы на продукцию, проводить презентации, обеспечивать эффективный мерчендайзинг согласно стандартам компании, вести учет.
- повышать профессиональный рост, внедрять передовые технологии в роботу.
С 10.06г по 01.07г. ЧП Крамаренко дистрибуция молочных продуктов ТМ Кремез. В должности торговый представитель г. Полтава.
Обязанности:
-способствовать увеличению объемов продаж, выполнять поставленные планы продаж, расширение клиентской базы;
-оценка дистрибуции продукции в торговой точке;
-презентация.
Компания ДНК (ЧП Кабешев) дистрибуция продуктов питания.
г.Кировоград.
Основные обязанности:
-разработка собственной базы клиентов (Хорека)
-- наработка новых торговых точек;
- оформление заявок на поставку товару;
- мерчендайзинг;
-заключение договоров поставки товаров ;
-контроль дебиторской задолженности.
Дополнительная информация:
Свободно владею персональным компьютером как пользователь.
Иностранный язык - английский (базовый).
Имею водительские права кат. «В», стаж вождения - 3 года.
Личные качества:
Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию,
настойчивость, комуникативность, умение работать в команде,
Заработная плата на время испытательного срока - от $400
Автомобиля. Нет