Анастасьев Виталий Олегович

мобильный телефон: 8(066)274-11-74(звонить с 8:30 до 20:00)

Дата рождения: 18.07.1984 г., (24 полных лет)

Семейное положение: не женат.

Образование:

2001г. - 2003г. Кировоградский кооперативный техникум экономики и права им. М.П. Сая, товароведно-коммерческий факультет.

Присвоена квалификация - младший специалист.

2003г. - 2006г. Полтавский университет потребительской кооперации,

товароведно-коммерческий факультет, получен диплом о высшем образовании.

Присвоена квалификация - специалист.

Опыт работы:

с 08.06г по 10.06г коммерческая фирма Крок. Торговый представитель.

Функции:

- дистрибуция на вверенной территории;

- максимально возможные продажи на вверенной территории;

- ведение переговоров о заключении договоров купли - продажи контроль их выполнения;

- оценка клиента, его платежеспособность и необходимость для фирмы;

- проводить роботу по выявлению, учету и увеличению потенциальных покупателей;

- отслеживать деятельность конкурентов;

- в течение рабочего дня: посещать розничные торговые точки, соблюдать приоритетность в работе с клиентом согласно утвержденному маршруту, формировать и корректировать заказы на продукцию, проводить презентации, обеспечивать эффективный мерчендайзинг согласно стандартам компании, вести учет.

- повышать профессиональный рост, внедрять передовые технологии в роботу.

С 10.06г по 01.07г. ЧП Крамаренко дистрибуция молочных продуктов ТМ Кремез. В должности торговый представитель г. Полтава.

Обязанности:

-способствовать увеличению объемов продаж, выполнять поставленные планы продаж, расширение клиентской базы;

-оценка дистрибуции продукции в торговой точке;

-презентация.

Компания ДНК (ЧП Кабешев) дистрибуция продуктов питания.

г.Кировоград.

Основные обязанности:

-разработка собственной базы клиентов (Хорека)

-- наработка новых торговых точек;

- оформление заявок на поставку товару;

- мерчендайзинг;

-заключение договоров поставки товаров ;

-контроль дебиторской задолженности.

Дополнительная информация:

Свободно владею персональным компьютером как пользователь.

Иностранный язык - английский (базовый).

Имею водительские права кат. «В», стаж вождения - 3 года.

Личные качества:

Аналитический склад ума, работоспособность, способность к прогнозированию,

настойчивость, комуникативность, умение работать в команде,

Заработная плата на время испытательного срока - от $400

Автомобиля. Нет