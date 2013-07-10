vitaliilunko

Интеграция МойСклад + OpenCart 1.5.5.1Используются сокращения:МС - CRM МойСклад.ОС - CMS OpenCartИМ - Интернет-магазинПредполагается что в ТС находится эталонная (актуальная) информация по остаткам, которая вдальнейшем должна выгружаться в ИМ.Интеграция "под ключ" включает в себя:1. Импорт ...
- $200Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
1.фильтр по цвету (сортировка по алфавиту ( алый, бирюзовый, голубой и тд.) 2.Загрузка через модуль экспорта импорта не только описания товаров на русском но и на англ. языке 3.почему то не на ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Добрый день, я не могу никак решится купить 1С и сканер штрих кодов, чтоб у меня уходило как можно меньше времени на создания отчете и ведения базы сайта на движке опенкарт 1.5.1.3. Хочу узнать ...1С-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Когда я добавляю рубашки и в опциях размеры ставлю количестве по 1 шт каждого размера но почему то каждый человек может купить одного размера в любом количестве. Полный дурдом нет разделения между размерами. + ...Интернет-магазинынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Сайт www.tie.com.ua Нужно сделать/исправить: 1.фото под товаром в строчку а не в столбец (пример принт-скрин http://prntscr.com/2tl2it ) 2. Авто сортировка по возрастанию цены (пример принт-скрин http://prntscr.com/2tl2w0 ) ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Помогите исправить такой Баг. Дублируются ордера и в личном кабинете остается один, а второй с таким же номером заказа пропадает вместо с товаром.Тестирование сайтов1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
1. Сортировка товара стандартно что б стояла «Сетка» 2.Под слайд шоу установить такое же меню как и над слайд шоу. только другим цветом (возможно ализариновым красным) что б в это меню я мог добавить ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
1. Сортировка товара стандартно что б стояла "Сетка" 2.Под слайд шоу установить такое же меню как и над слайд шоу. только другим цветом (возможно ализариновым красным) что б в это меню я мог добавить ...Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день, у меня появилась проблема в опенкарт 1.5.3.1 когда человек оформляет заказ простым способом и кто то в этом промежутке купил товар быстрым заказом- номера заказов дублируются и быстрый заказ исчезает отнимая товар ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
Установил модуль CSV Import/Export сделал экспорт описания товаров, поменял пару названий, и импортировал, а файл был в иерогливах и оно так и имортировало весь товар на сайте теперь без названия и описания. Срочно нужно восстановить ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
При загрузки xls через експорт/импорт любой версии выдает ошибку vitalii-tie - это admin An appropriate representation of the requested resource /vitalii-tie/index.php could not be found on this server. Additionally, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Не заходит в админку в Opencart 1.5.3.1 Уже такое было пару дней назад я вообще очканулся, а через час зашло. Сайт глючит и фильтр начал плохо работать хоть и я ничего с ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Opencart 1.5.3.1 Через модуль быстрый заказа возможно заказать только товар в количестве 1 шт., помогите исправить это сайт www.tie.com.uaИнтернет-магазины5 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день, мне нужно что б когда товар покупают на сайте и его уже нет на складе и количество пишет что "0", статус наличии сам менялся на нет в наличии.Чтоб я не заходил каждый раз ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Добрый день. Нужен модуль регистрации и входа через соц сети ВК, ФБ и другие. для opencart 1.5.3.1Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Мой интернет-магазин нуждается в группе в ФБ. www.tie.com.uaСоциальные сети (SMM и SMO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть готовые группы но там мало людей и у меня нет времени что то постить Бутик Тай сайт www.tie.com.ua Чем больше людей в группе тем лучше, я не рвусь за продажами ...Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт12 лет назад
Авто увеличения картинки товара при наведении на него для opencart 1.5.3.1Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Есть уже приблизительный логотип на картинке, сделал сам, хочу что б вы изменили первую и последнюю буквы Т и Е на более красивые и тп. все это должно быть на фотошопе в нескольких форматах что ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
У меня интернет-магазин на open cart 1.5.3.1 не открываются странички на английской версии после того как какие то модули устанавливал сайт www.tie.com.ua ссылка на англ. товар http://www.tie.com.ua/galstuki/galstuk-tyomnyy-zelyonyy-chay-belyy-s-ottenkom-salatovogo - не работает, ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен12 лет назад