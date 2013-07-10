vitaliilunko

Виталий vitaliilunko

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Бутик галстуков "Tie"
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

ustasby
Сергей 
48 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
25 отзывов
$50
10 баллов
11 лет назад
Исправить некоторые недоработки opencart 1.5.3.1
Opencart
Хорошо разбирается в своем проекте, оплатил по факту более чем полностью. Рекомендую.
Все прошло отлично, человек действительно профессионал
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netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
16 часов назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Нужен логотип
Спасибо! Сотрудничеством и оплатой доволен! Рекомендую, как ответственного заказчика!
Все отлично рекрмендую
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cepeus
Юрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Доделать сайт на opencart 1.5.3.1
Opencart
Все отлично! Спасибо за сотрудничество!
Все супер ! Рекомендую !
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vadikeq
Вадим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Нужен модуль
Opencart
Адекватный заказчик. Рекомендую..
Сделка прошла успешно. Рекомендую 10+
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vadikeq
Вадим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Не открывается товар на английском языке
Предоставил всю необходимую инфу. Отлично поработали. Рекомендую..
Добросовестный исполнитель всю работу сделал быстро и не дорого. Рекомендую - 10 с 10 )
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