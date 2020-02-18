vitalij-vjeb-mas

разработка и продвижение сайтов, настройка и ведения контекстной рекламы.

Обо мне

Опыт работы более 5-х лет.

Разработка сайтов / Сайт «под ключ»

Стоимость

Сайт визитка

от 300$

Корпоративный сайт

от 450$

Интернет магазин

от 700$

Контекстная реклама

Контекстная реклама – самое главное, что хочется отметить в разделе этого вида рекламы, так это наличие сертификатов (Яндекс Директ и Google Adwords)

Название услуги

Стоимость

Настройка контекстной рекламы (один проект в Google Adwords или Яндекс.Директ)

от 3000 рублей.

Ведение контекстной рекламы в месяц (post-click анализ, оптимизация ставок, анализ рекламных объявлений, написание рекомендаций по оптимизации посадочных страниц)

от 2000 рублей.

Продвижение сайтов (SEO услуги)

*Семантика.Подбор ключевых запросов с учетом частотности, конкуренции и ориентировочной стоимости продвижения.

* Проведение технического и seo аудита сайта.Анализ страниц сайта, анализ внутренних и внешних ссылок сайта, проверка индексирования сайта роботами поисковых систем.

* Первичная оптимизация сайта.

* Услуги копирайтера. Написание контента, заточенного под продвигаемых запросы.

* Внешняя оптимизация сайта. Подготовка стратегии роста ссылок и планомерное наращивание ссылочной массы (временные и вечные ссылки)

* Отчетность о позициях сайта в поисковых системах