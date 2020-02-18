vitalij-vjeb-mas

Виталий vitalij-vjeb-masvitalij-vjeb-mas
Обо мнеОпыт работы более 5-х лет.
Разработка сайтов / Сайт «под ключ»
Стоимость
Сайт визитка
от 300$
Корпоративный сайт
от 450$
Интернет магазин
от 700$
Контекстная реклама
Контекстная реклама – самое главное, что хочется отметить в разделе этого вида рекламы, так это наличие сертификатов (Яндекс Директ и Google Adwords)
Название услуги
Стоимость
Настройка контекстной рекламы (один проект в Google Adwords или Яндекс.Директ)
от 3000 рублей.
Ведение контекстной рекламы в месяц (post-click анализ, оптимизация ставок, анализ рекламных объявлений, написание рекомендаций по оптимизации посадочных страниц)
от 2000 рублей.
Продвижение сайтов (SEO услуги)
*Семантика.Подбор ключевых запросов с учетом частотности, конкуренции и ориентировочной стоимости продвижения.
* Проведение технического и seo аудита сайта.Анализ страниц сайта, анализ внутренних и внешних ссылок сайта, проверка индексирования сайта роботами поисковых систем.
* Первичная оптимизация сайта.
* Услуги копирайтера. Написание контента, заточенного под продвигаемых запросы.
* Внешняя оптимизация сайта. Подготовка стратегии роста ссылок и планомерное наращивание ссылочной массы (временные и вечные ссылки)
* Отчетность о позициях сайта в поисковых системах