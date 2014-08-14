vitalijbatiuk

Стихи на заказ по разумным ценам!

Виталий Анатольевич Батюк – прозаик, поэт, поэт-песенник. Член Союза писателей России. Автор трех сборников стихотворений. В 2013 году самое крупное российское электронное издательство «ЛитРес», выпустила три книги Виталия Батюка. Это роман «Глаза Вселенной видят все…» и сборники стихотворений «Ты – хозяйка звездопада» и «Ты – Ангел с именем любовь». В августе месяце было снято 8-семь поэтических видеоклипов, смотрите их в интернете.

– Поздравления в стихах с днем рождения, юбилеем, свадьбой и другими праздниками

– Написание стихов на мелодию известной песни

– Стихи рекламного характера

–Тексты песен

Стихи на заказ по разумным ценам!

Пишу именные поздравления в стихах на заказ: с Днем Рождения, свадьбы, Новым годом, 8 марта, 23 февраля для Ваших родных, близких, друзей и знакомых. Авторские поздравления эксклюзивны и оригинальны! За уникальность, виртуозность и качественно выполненный заказ, я ручаюсь! Мои разумные цены на поздравления не заставят Вас медлить! До скорой встречи друзья!

С уважением поэт, поэт-песенник, прозаик Виталий Батюк!

Мой сайт: http://cudostihi.ru

Предлагаю тексты песен!

Пишу в различных направлениях: Поп, Шансон, Романс.Тексты песен мелодичные, яркие, красивые, легко запоминаются. Примеры работ, исходя из Ваших пожеланий, вышлю при переписке. Ценовая политика рассматривается для каждого текста песни отдельно, в любом случае, договоримся!

E-mail: [email protected]

Частично ознакомиться с текстами песен можно на сайте: http://cudostihi.ru/

Реклама в стихах на заказ!

Использование стихотворной, образной, яркой речи в Вашей рекламе, многократно усиливает восприятие и запоминание на ассоциативной основе – Вашей сферы деятельности в любой области бизнеса. Поэтический слог, изначально более эффективен – 25 кадр литературной речи! При создании Вашей рекламы, также предлагается и текст. Условия выполнения заказа при переписки. (цена в зависимости от объема заказа, евро, рубли). Объем рекламы любой.

Расценки на поздравления в стихах

Поздравления в стихах с днем рождения, юбилеем, свадьбой и другими праздниками

100 рублей за четверостишие

Акростих

80 рублей за строку

Написание стихов на мелодию известной песни

150 рублей за четверостишие

Стихи рекламного характера

200 рублей за четверостишие

Тексты песен

Пишу в стиле поп, шансон, романс, рок, рэп.

Если мы с Вами будем сотрудничать, то о цене всегда договоримся.

От 3000 до 15000 рублей