vitalikromeovin

Набиваю рейтинг, делаю качественно но дешевле.
Верстка, интеграция, нестандартные решения.
html/js/react/vue/nodejs/php
10+ лет стажа в вебразработке, более 600 завершенных проектов. Огромный опыт в решении нестандартных задач (и ещё больше в решении стандартных). Могу немного в дизайн, много могу во внутренюю поисковую оптимизацию; проектирование
Для верстки использую собственный фреймворк на Gulp + SASS (scss): облегченный, с максимальной оптимизацией скорости загрузки сверстаной страницы, поддержкой устаревших браузеров.
Работаю с системами контроля версий и по желанию клиента передаю не только готовый проект, но и все исходники (очень помогает если вам в будущем захочется развивать проект)
Могу ковырнуть чужой код, не стесняюсь учить что-то новое и считаю что невыполнимых задач не бывает!