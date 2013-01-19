vitalikus375

Lotus Domino/BI/Qlikview разработчик

Имею за плечами 14 лет опыта в разработке программного обеспечения (ПО).

Мои основные навыки заключаются в

- разработке технических спецификаций (ТЗ),

- проектировании архитектуры,

- разработке ПО,

- тестировании ПО,

- внедрении, сопровождении и поддержке ПО.

Я разработал:

- Географические информационные системы на C/C++ (планирование систем расчета электро-магнитнитной напряженности поля,

визуализации данных на картах ArcView, MapInfo, проектирование, разработка и администрирование базы данных на Oracle 7,8)

на операционных системах MS Windows (MFC) и Linux, Solaris (Motiff, Qt) для государственных предприятий Китая и Индии;

- Широкий спектр приложений с использованием технологий Lotus Notes/Domino, Lotus Script, @Formula, Java, HTML, XSLT/XML и

интеграция в режиме реального времени c базами данных Microsoft SQL и IBM DB2 для Министерства промышленности Республики Беларусь,

транснациональной логистической компании и образовательных организаций;

- Аналитические отчеты (BI) на основе QlikTech QlikView, IBM Cognos и Lotus Domino/XML для различных организаций.

Имею опыт разработки c использованием технологий:

SQL, XML/XSLT, ООП, UML (Rational Rose).

Построение хранилищ данных на основе источников данных:

Lotus Domino/DB2, MS Excel, MS Dynamics AX / MS Access / MS SQL, MySQL и текстовых файлов.

Мой опыт поддержки:

MS Windows, Linux, Solaris, Lotus Domino, Oracle, DB2, MS SQL, QlikView.