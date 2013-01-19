vitalikus375

Имею за плечами 14 лет опыта в разработке программного обеспечения (ПО).
Мои основные навыки заключаются в
- разработке технических спецификаций (ТЗ),
- проектировании архитектуры,
- разработке ПО,
- тестировании ПО,
- внедрении, сопровождении и поддержке ПО.
Я разработал:
- Географические информационные системы на C/C++ (планирование систем расчета электро-магнитнитной напряженности поля,
визуализации данных на картах ArcView, MapInfo, проектирование, разработка и администрирование базы данных на Oracle 7,8)
на операционных системах MS Windows (MFC) и Linux, Solaris (Motiff, Qt) для государственных предприятий Китая и Индии;
- Широкий спектр приложений с использованием технологий Lotus Notes/Domino, Lotus Script, @Formula, Java, HTML, XSLT/XML и
интеграция в режиме реального времени c базами данных Microsoft SQL и IBM DB2 для Министерства промышленности Республики Беларусь,
транснациональной логистической компании и образовательных организаций;
- Аналитические отчеты (BI) на основе QlikTech QlikView, IBM Cognos и Lotus Domino/XML для различных организаций.
Имею опыт разработки c использованием технологий:
SQL, XML/XSLT, ООП, UML (Rational Rose).
Построение хранилищ данных на основе источников данных:
Lotus Domino/DB2, MS Excel, MS Dynamics AX / MS Access / MS SQL, MySQL и текстовых файлов.
Мой опыт поддержки:
MS Windows, Linux, Solaris, Lotus Domino, Oracle, DB2, MS SQL, QlikView.