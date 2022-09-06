Инфографика для маркетплейсов
Привет всем! 👋Меня зовут Виталина, я занимаюсь дизайном инфографики для всех популярных
маркетплейсов (WILDBERRIES, OZON) Создам для Вас: ! продающиеся, ! креативные ! выделяющиеся карточки для увеличения Ваших продаж! ПРАЙС на инфографику: 1 изображение - 200 руб/шт; Акция! ДО КОНЦА СЕНТЯБРЯ! Каждое 5 изображение – В ПОДАРОК!!! ! один круг правок бесплатно (далее 50 рублей за один круг). Предоплата 50 % от стоимости заказа. СРОКИ выполнения работ 1-3 дня (зависит от объема работ). Ссылка на портфолио https://disk.yandex.ru/d/MxW6Vod67_2rTA 89029562442, ТЕЛЕГРАММ @vitalinalihman.
Я против войны в Украине!