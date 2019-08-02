vitalinavi_

Обо мне

2 года работаю в сфере SMM ,дизайна и копирайтинга.

Занимаюсь созданием логотипов.

Что касаемо копирайтинга - работаю в любой сфере деятельности

Так же работаю в сегменте Instagram. Я занимаюсь ведением аккаунтов Instagram (публикация фото,видео,сторис + описание) ; оформлением аккаунтов (логотип ,дизайн профиля ,шаблон для фото и хайлайтсы) ; настройка таргетированной рекламы в Instagram (цель - повышение уровня потока клиентов, уровня активности и повышение прибыльности от аккаунта)

В общем - я занимаюсь профессиональным привлечением клиентов в Instagram и развитием профиля. Никакой накрутки и прочего.