Наполнение, доработка сайтов. Письменный перевод с английского на русский.
С 2005 года профессионально занимаюсь веб разработкой и программированием.
Хорошо знаком с такими технологиями, как PHP, HTML, JavaScript, MySQL, CSS, JQuery.
Сертифицированный разработчик и технологический партнер компании 1С-Битрикс.
Предлагаю услуги по наполнению и доработке сайтов, переводу текстов с английского языка на русский.
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Портфолио
- Интернет-магазин сантехники Ван Гуд340 просмотров
Наполнение сайтов
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$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$2/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга