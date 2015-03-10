Наполнение, доработка сайтов. Письменный перевод с английского на русский.

С 2005 года профессионально занимаюсь веб разработкой и программированием.

Хорошо знаком с такими технологиями, как PHP, HTML, JavaScript, MySQL, CSS, JQuery.

Сертифицированный разработчик и технологический партнер компании 1С-Битрикс.

Предлагаю услуги по наполнению и доработке сайтов, переводу текстов с английского языка на русский.