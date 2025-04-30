vitaliy1704

Качественая и в срок кросбраузерная вёрстка сайтов, БЭМ, адаптивность, Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.
✔️ Моя цель - пердоставить лучшую услугу на рынке !
✔️ Для меня вжно что бы клиент остался доволен моей работой !!!
✔️ Много учился и практиковался чтобы качественно выполнять заказы на фрилансе.
✔️ Гарантия на верстку. В течении недели после сдачи готовой работы готов исправить бесплатно все ошибки которые могли быть допущеные мной.
🙋♂️ Связь со мной:
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/Vitaliy1796
✔️ Ответственность:
готов приступить прямо сейчас.
выполнение заказа в заданый срок.
все правки и исправления ошибок бесплатно !
✔️ Технологии:
-HTML(HTML5),CSS(CSS3),jQuery,Flexbox,БЭМ.
✔️ Род занятий:
-Вёрстка кросвсбраузерная, валидная, адаптивная.
-Верстаю из PSD, Figma, Pixso.
-CSS3\JS Анимация.
✔️Портфолио:
🙋♂️ Связь со мной:
E-mail: [email protected]
Telegram: https://t.me/Vitaliy1796