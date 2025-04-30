vitaliy1704

Качественая и в срок кросбраузерная вёрстка сайтов, БЭМ, адаптивность, Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.

✔️ Моя цель - пердоставить лучшую услугу на рынке !

✔️ Для меня вжно что бы клиент остался доволен моей работой !!!

✔️ Много учился и практиковался чтобы качественно выполнять заказы на фрилансе.

✔️ Гарантия на верстку. В течении недели после сдачи готовой работы готов исправить бесплатно все ошибки которые могли быть допущеные мной.

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✔️ Ответственность:

готов приступить прямо сейчас.

выполнение заказа в заданый срок.

все правки и исправления ошибок бесплатно !

✔️ Технологии:

-HTML(HTML5),CSS(CSS3),jQuery,Flexbox,БЭМ.

✔️ Род занятий:

-Вёрстка кросвсбраузерная, валидная, адаптивная.

-Верстаю из PSD, Figma, Pixso.

-CSS3\JS Анимация.

✔️Портфолио:

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