vitaliy201

Виталий Трепет vitaliy201

 
44 годаРоссия/Мурманск
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Вёрстка Сайтов (HTML5, CSS3, Sass, Gulp, Bootstrap, javaScript и jQuery)

Почта: [email protected]

Вк: https://vk.com/gwin_love

Знания и умения:

  • HTML5/CSS3;
  • использование препроцессора Sass;
  • адаптивная/кроссбраузерная верстка с иcпользованием flexbox и bootstrap3;
  • отличные знания jQuery и нативного javaScript;
  • использование и работа с svg изображениями
  • написание простого, чистого, аккуратного, продуманного кода;
  • ответственность, коммуникабельность, инициативность
  • выполнение заказа в кратчайшие сроки;
JavascriptHTMLBootstrapjQuerySASSGulp