vitaliy201

Вёрстка Сайтов (HTML5, CSS3, Sass, Gulp, Bootstrap, javaScript и jQuery)
Почта: [email protected]
Знания и умения:
- HTML5/CSS3;
- использование препроцессора Sass;
- адаптивная/кроссбраузерная верстка с иcпользованием flexbox и bootstrap3;
- отличные знания jQuery и нативного javaScript;
- использование и работа с svg изображениями
- написание простого, чистого, аккуратного, продуманного кода;
- ответственность, коммуникабельность, инициативность
- выполнение заказа в кратчайшие сроки;
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