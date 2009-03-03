Дизайнер

Рабочая среда Adobe CS3. Своеобразный стиль в разработке логотипов и дизайне полиграфии – присутствие мелких деталей, яркий, запоминающийся, "комфортный" стиль. Нестандартный подход к изображениям любого типа сложности.

Опыт работы в сфере дизайна – 7 лет:

- Фотообработка, реставрация старых фото, ретуширование и цветокоррекция портретов и предметов, исправление неудачной съемки с плохим освещением.

- Осуществление любых идей заказчика по коллажированию.

- Реалистичный коллаж, разработка идеи.

- Пакетная обработка модельных фотографий для портфолио.

- Цветокоррекция и ретуширование любых изображений для глянцевых журналов, стилизация разноплановых фотосюжетов

- Разработка логотипов и фирменного стиля.

- Векторная графика, отрисовка сюжетов.

- Дизайн всех видов полиграфии (журналы, каталоги, буклеты, визитки, постеры, реклама), полная допечатная подготовка.

ICQ# 330846777

e-mail: [email protected]