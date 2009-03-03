Рабочая среда Adobe CS3. Своеобразный стиль в разработке логотипов и дизайне полиграфии – присутствие мелких деталей, яркий, запоминающийся, "комфортный" стиль. Нестандартный подход к изображениям любого типа сложности.
Опыт работы в сфере дизайна – 7 лет:
- Фотообработка, реставрация старых фото, ретуширование и цветокоррекция портретов и предметов, исправление неудачной съемки с плохим освещением.
- Осуществление любых идей заказчика по коллажированию.
- Реалистичный коллаж, разработка идеи.
- Пакетная обработка модельных фотографий для портфолио.
- Цветокоррекция и ретуширование любых изображений для глянцевых журналов, стилизация разноплановых фотосюжетов
- Разработка логотипов и фирменного стиля.
- Векторная графика, отрисовка сюжетов.
- Дизайн всех видов полиграфии (журналы, каталоги, буклеты, визитки, постеры, реклама), полная допечатная подготовка.
ICQ# 330846777
e-mail: [email protected]
- Рекламный блок для интернет магазина175 просмотров
- POSTProduction - Тина164 просмотра
- Журналы122 просмотра
- Ежемесячный журнал (ч/б)138 просмотров
- Ежемесячный журнал (ч/б)124 просмотра
- Справочник107 просмотров
- Иллюстрация111 просмотров
- Без названия109 просмотров
- Иллюстрация102 просмотра
- Коллаж113 просмотров
- Без названия199 просмотров
- Без названия109 просмотров