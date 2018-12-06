vitaliy_cash

Изучал веб-разработку по университетской программе. Далее занимался самообразованием. Занимаюсь вёрсткой. Изучаю JavaScript, а также пытаюсь освоить React. Вникал в SEO оптимизацию. Знакомился с WordPress. Подрабатывал контент менеджером. Интересуюсь веб-дизайном. Уровень английского средний.

Вот несколько свёрстанных мною на скорую руку сайтов:

https://stroy2.000webhostapp.com

Сверстал по макету главную страницу

https://djvivi.000webhostapp.com/

Сверстал тестовую страницу по макету

http://coat.technopark-vitebsk.by/

Двуязычный сайт о 3D-услугах в Витебске на базе Технопарка

http://3dvit.technopark-vitebsk.by/

Лендинг о 3D-услугах в Витебске (как локальная версия предыдущего сайта, сделанная из-за нюансов с SEO продвижением)

http://web4web.is-great.net/

Интернет-магазин пока неизвестных на рынке ребят из Минска (магазин ещё в стадии разработки)

http://cash-dev.is-great.net/

Попытка редизайна сайта Витебского Государственного Технологического Университета

Прошел курсы по JS от компании Andersen. Вы можете увидеть некоторые задания, которые я делал

https://github.com/VitaliyKashtanov/-AndersenJS

Также пробовал писать на React

https://github.com/VitaliyKashtanov/react-todo.git

https://github.com/VitaliyKashtanov/test.git