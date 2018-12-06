vitaliy_cash

Изучал веб-разработку по университетской программе. Далее занимался самообразованием. Занимаюсь вёрсткой. Изучаю JavaScript, а также пытаюсь освоить React. Вникал в SEO оптимизацию. Знакомился с WordPress. Подрабатывал контент менеджером. Интересуюсь веб-дизайном. Уровень английского средний.
Вот несколько свёрстанных мною на скорую руку сайтов:
https://stroy2.000webhostapp.com
Сверстал по макету главную страницу
https://djvivi.000webhostapp.com/
Сверстал тестовую страницу по макету
http://coat.technopark-vitebsk.by/
Двуязычный сайт о 3D-услугах в Витебске на базе Технопарка
http://3dvit.technopark-vitebsk.by/
Лендинг о 3D-услугах в Витебске (как локальная версия предыдущего сайта, сделанная из-за нюансов с SEO продвижением)
Интернет-магазин пока неизвестных на рынке ребят из Минска (магазин ещё в стадии разработки)
Попытка редизайна сайта Витебского Государственного Технологического Университета
Прошел курсы по JS от компании Andersen. Вы можете увидеть некоторые задания, которые я делал
https://github.com/VitaliyKashtanov/-AndersenJS
Также пробовал писать на React
https://github.com/VitaliyKashtanov/react-todo.git