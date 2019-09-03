vitaliy_shalaev

Виталий vitaliy_shalaev

 
50 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Генеральный директор Advisor Red Group

Инновационные системные технологии продаж и маркетинга в сфере недвижимости.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$13
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$13
10 баллов
6 лет назад
Перевод целевых страниц на испанский язык
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Не первый раз работаем Все отлично, спасибо
Все, как всегда, на высшем уровне! Спасибо Андрею за качественную работу!
Ответный отзыв
AndNirkov
30 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$28
10 баллов
6 лет назад
Перевод коммерческого предложения и запись голосового сообщения
Честный, порядочный, отзывчивый заказчик. Рад сотрудничеству
Отличный исполнитель! Все сделали качественно, включая минимальные доработки, и раньше оговоренных сроков. Уже есть новые переводы, над которыми будем работать именно с Андреем! Спасибо!
Ответный отзыв