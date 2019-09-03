vitaliy_shalaev

Добрый день всем! СРОЧНО нужен парень или девушка (неважно), свободно говорящий на грузинском языке (в идеале - носитель языка). Необходимо сделать звонок и уточнить информацию (это займет буквально 10-15 минут вашего времени).
Инновационные системные технологии продаж и маркетинга в сфере недвижимости.
- Переводы4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день, уважаемые копирайтеры! Мы ищем опытного и понимающего толк в продажах через текст автора в нише изучения иностранных языков. Что нужно будет делать? Писать: Ежедневные продающие письмаЗаголовки, буллеты (для ...Продающие тексты7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $13
https://docs.google.com/document/d/1Go1GO6oRl2DM82KP8JxfnvD7l1vcURN__uCArRM6baU/edit - текст для перевода целевой страницы CRM https://docs.google.com/document/d/14P3mhgSJFLcgtNc0BBhy9UT1w0pVqhS07yLt_RRqTa4/edit - текст для перевода целевой страницы тайного покупателяПереводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Приветствую! Необходимо собрать базу компаний застройщиков Бельгии. Количество - не менее 100. Важно! Знание одного из государственных языков страны (в идеале проживание в Бельгии): французский, немецкий, голландский для ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $25
Приветствую лингвистов и полиглотов! Нуждаюсь в вашей профессиональной помощи. Есть КП. Его необходимо перевести на следующие языки: - французский - немецкий - бельгийский (нидерландский) ...Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день, исполнители! Уверен, что среди вас найдется именно тот, кто мне нужен! Кого я ищу? - профессионала в настройке рекламных кампаний Яндекса и Гугл - с хорошим опытом и ...Контекстная реклама9 заявокЗакрыт6 лет назад