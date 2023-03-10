vitaliya_kova

Ковальчук Виталия vitaliya_kova

 
24 годаБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад

Активный читатель и писатель текстов. Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, набором текста и администрированием социальных сетей. При сотрудничестве со мной вы получите:

  • высокую уникальность текстов

  • соблюдение сроков выполнения работ

  • увлекающий слог написания

  • красивое оформление

  • индивидуальный подход к каждому заказу

  • комфорт в работе и коммуникации

Счастливый заказчик - счастливый исполнитель! Давайте сделаем счастливыми друг друга.