vitaliya_kova

Ковальчук Виталия vitaliya_kovavitaliya_kova
24 годаБеларусь/Минск
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Активный читатель и писатель текстов. Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, набором текста и администрированием социальных сетей. При сотрудничестве со мной вы получите:
высокую уникальность текстов
соблюдение сроков выполнения работ
увлекающий слог написания
красивое оформление
индивидуальный подход к каждому заказу
комфорт в работе и коммуникации
Счастливый заказчик - счастливый исполнитель! Давайте сделаем счастливыми друг друга.
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