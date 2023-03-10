vitaliya_kova

Активный читатель и писатель текстов. Занимаюсь копирайтингом, рерайтингом, набором текста и администрированием социальных сетей. При сотрудничестве со мной вы получите:

высокую уникальность текстов

соблюдение сроков выполнения работ

увлекающий слог написания

красивое оформление

индивидуальный подход к каждому заказу

комфорт в работе и коммуникации

Счастливый заказчик - счастливый исполнитель! Давайте сделаем счастливыми друг друга.