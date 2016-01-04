vitaliyns94

Виталий Нескуба vitaliyns94

 
29 летИталия/Неаполь
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Дизайн сайтов, UI&UX,

Меня зовут Виталий Нескуба, я - веб дизайнер, специализируюсь в проектировании

и разработке интерфейсов. В данной отрасли работаю с 2014-го года. 

Также прошел курс по адаптивному веб-дизайну длительностью в 1 год.

Уделяю внимание как эстетике интерфейса, так и его функциональности. 

Хорошо знаком с редакторами Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver 

и Adobe Illustrator на OSX или на Windows. Знаю html, css и немного javascript. 

Присылаю чистые и читабельные PSD макетов.

Соблюдаю сроки.

Всегда доступен в скайпе.

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