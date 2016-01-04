Дизайн сайтов, UI&UX,

Меня зовут Виталий Нескуба, я - веб дизайнер, специализируюсь в проектировании

и разработке интерфейсов. В данной отрасли работаю с 2014-го года.

Также прошел курс по адаптивному веб-дизайну длительностью в 1 год.

Уделяю внимание как эстетике интерфейса, так и его функциональности.

Хорошо знаком с редакторами Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver

и Adobe Illustrator на OSX или на Windows. Знаю html, css и немного javascript.

Присылаю чистые и читабельные PSD макетов.

Соблюдаю сроки.

Всегда доступен в скайпе.