Дизайн сайтов, UI&UX,
Меня зовут Виталий Нескуба, я - веб дизайнер, специализируюсь в проектировании
и разработке интерфейсов. В данной отрасли работаю с 2014-го года.
Также прошел курс по адаптивному веб-дизайну длительностью в 1 год.
Уделяю внимание как эстетике интерфейса, так и его функциональности.
Хорошо знаком с редакторами Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver
и Adobe Illustrator на OSX или на Windows. Знаю html, css и немного javascript.
Присылаю чистые и читабельные PSD макетов.
Соблюдаю сроки.
Всегда доступен в скайпе.
Портфолио
- Горнолыжный комплекс "DolomitiSuperSki"125 просмотров