Решкитор Виталий Валериевич

Контактный телефон: 060116316

E-mail: [email protected]

Город и страна проживания: Кишинев; Молдавия.

Дата рождения:16.04.1987

Цель:Возможность устроиться на работу, на должность копирайтер на дому.

Ожидаемый уровень дохода:По договорённости.

Образование:С 2006-2007 год учился в Австрии в Туристическом колледже на факультете туризм и гостиничное хозяйство. С 2007-2010 год учился в ULIM-е на факультете иностранных языков немецко-английский. С 2010-2012 год закончил Мастерат на факультете туризм и гостиничное хозяйство в International Institut Perspectiva. А так же с 2009-2010 учился на повара и получил 4-ый разъряд повара.

Опыт работы:С 2010 года работаю репетитором немецкого языка. С 3.08.2009 -2.10.2009 работал поваром в Аэропорту S.A. «Aeroport Cathering”, с 11.10.2010-2.03.2010 работал в «Colibri” кондитером, с 9.07.2011-5.11.2012 работал в “Ivaro” мерчендайзером, с 9.11.2012-16.01.2013 работал в магазине “Nr.1” продавцом-консультантом. С 1.03.2012-23.05.2014 работал учителем немецкого языка на курсах иностранных языков “Sansor”.

Знание языков:

Немецкий язык- свободный разговорный уровень, свободное понимание и свободное написание.

Английский язык- хороший разговорный уровень, хорошее понимание, хорошее написание.

Румынский язык- хороший разговорный уровень, хорошее понимание, среднее написание.