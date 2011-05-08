vitalval

Виталий vitalval

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Изменить дизайн сайта

    $250

    Сайту 3 года. Надо изменить дизайн. Если у вас есть свои мысли как улучшить юзабилити сайта, предложите и мы договоримся о цене. Сайт http://remontismeta.ru Жду ваши ответы.

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установить на сайте мини сервис.

    $250

    Необходимо на сайте http://remontismeta.ru/ придумать(купить или сделать) и установить 2.3 мини-сервиса или скрипта, полезных для пользователей сайта,для скачивания (с ссылкой сайта) или использования на сайте.Предложения на почту:[email protected]

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад