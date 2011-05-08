$250
Сайту 3 года. Надо изменить дизайн. Если у вас есть свои мысли как улучшить юзабилити сайта, предложите и мы договоримся о цене. Сайт http://remontismeta.ru Жду ваши ответы.
Дизайн сайтов29 заявок
Закрыт
12 лет назад
Сайту 3 года. Надо изменить дизайн. Если у вас есть свои мысли как улучшить юзабилити сайта, предложите и мы договоримся о цене. Сайт http://remontismeta.ru Жду ваши ответы.
требуется специалист,который добавит сайт http://remontismeta.ru/ в каталог DMOZ.Кто сможет это сделать обращайтесь.Оплата по договоренности.
Необходимо на сайте http://remontismeta.ru/ придумать(купить или сделать) и установить 2.3 мини-сервиса или скрипта, полезных для пользователей сайта,для скачивания (с ссылкой сайта) или использования на сайте.Предложения на почту:[email protected]