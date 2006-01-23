Резюме
Холоденко Виталий Викторович
Возраст: 22 года
Место жительства: Украина
Образование: 2000-2004 Черкасский банковский институт, специальность:
банковское дело. Программирование изучал самостоятельно.
Опыт работы: 2004 - 2005 : Программист С++ ЗАО "Интеллект-Сервис":
разработка системы управления кадрами и зарплатой предприятий
Профессиональные знания и навыки:
- С, С++, С#
- WinAPI32, COM, ATL, .NET
- Visual Studio 6.0 и 7.1
- HTML 4.0, CSS
- DirectX, Direct3D, OpenGL
- написание запросов SQL
- WinXP, MS Office - уровень пользователя
- ООП, навыки разбора чужого кода.
Есть собственный проект: система управления предприятием малого бизнеса
( фирма по ремонту мебели ) - на С#.
Языки: русский - свободно, украинский - родной, английский - чтение технической документации.
К своим положительным качествам отношу математический склад ума, логическое
мышление ( учавствовал в обласных олимпиадах по математике - 2 место ), усидчивость, умение работать как в команде так и по личному плану.
Хобби: книги, программирование.
Тел. моб.: +380968104028
E-mail: [email protected]