Резюме

Холоденко Виталий Викторович

Возраст: 22 года

Место жительства: Украина

Образование: 2000-2004 Черкасский банковский институт, специальность:

банковское дело. Программирование изучал самостоятельно.

Опыт работы: 2004 - 2005 : Программист С++ ЗАО "Интеллект-Сервис":

разработка системы управления кадрами и зарплатой предприятий

Профессиональные знания и навыки:

- С, С++, С#

- WinAPI32, COM, ATL, .NET

- Visual Studio 6.0 и 7.1

- HTML 4.0, CSS

- DirectX, Direct3D, OpenGL

- написание запросов SQL

- WinXP, MS Office - уровень пользователя

- ООП, навыки разбора чужого кода.

Есть собственный проект: система управления предприятием малого бизнеса

( фирма по ремонту мебели ) - на С#.

Языки: русский - свободно, украинский - родной, английский - чтение технической документации.

К своим положительным качествам отношу математический склад ума, логическое

мышление ( учавствовал в обласных олимпиадах по математике - 2 место ), усидчивость, умение работать как в команде так и по личному плану.

Хобби: книги, программирование.

Тел. моб.: +380968104028

E-mail: [email protected]